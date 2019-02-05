СМИ: Джордж и Амаль Клуни живут отдельно и хотят развестись

Инсайдеры сообщают, что супруги не живут вместе с лета 2018 года

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Недавно в СМИ появилась сенсационная информация о том, что якобы Джорджа и Амаль Клуни на грани развода. Теперь появились новые подробности их разрыва. Как сообщает Radar Online со ссылкой на инсайдеров, Джордж и Амаль еще с лета 2018-го года не появлялись вместе на публике. Все потому, что пара переживает нелегкие времена.

Сообщается, что супруги решили на некоторое время пожить в разных домах. Причиной для этого стал спор, который вспыхнул между Джорджем и Амаль в Великобритании. Она собрала свои вещи и с тех пор живет вместе с детьми в Италии.

"Джордж и Амаль спорят из-за разного образа жизни каждого. Она занимается юридическими делами, а он – играет. Они как масло и вода, не могут соединиться, и даже поговаривают о возможной борьбе за детей", – рассказал инсайдер.

Также инсайдер утверждает, что Амаль Клуни не приехала к мужу на Хэллоуин и на годовщину свадьбы.

"Он вместе с друзьями праздновал годовщину в Лос-Анджелесе, когда она находилась с детьми в Нью-Йорке. Все говорят, что Джордж заявил Амаль, что хочет развестись", – заявил инсайдер.

Сейчас Джорджа Клуни замечают на шумных вечеринках. В то же время Амаль Клуни тоже не проводит время в одиночестве: она уже несколько раз отдыхала в компании своей подруги Синди Кроуфорд.

Напомним, осенью 2018 года Амаль и Джордж Клуни не приехали на свадьбу принцессы Евгении.

Ранее сообщалось, что Джордж и Амаль Клуни будут крестными ребенка принца Гарри и Меган Маркл.

Смотрите видео о том, как Джордж Клуни и его жена Амаль рассказали о семейной жизни:

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