СМИ: известна неожиданная причина расставания Леди Гаги с женихом

Карино сильно ревновал и даже преследовал звезду

Голливудская певица Леди Гага и ее экс-возлюбленный Кристиан Карино Фото: Getty Images

После того, как голливудская певица Леди Гага рассталась со своим женихом Кристианом Карино, в сети появилось немало слухов о ее личной жизни. Тогда причину разрыва отношений назвал близкий к звездной паре друг и рассказал, что у них просто не получилось, как это часто бывает.

Однако недавно появились новые детали расставания Леди Гаги с Кристианом Карино. По информации US Weekly, Карино "не очень хорошо с ней обращался" и "был очень ревнив". Источник, на который ссылается издание, сообщил, что Карино постоянно пытался найти Леди Гагу и писал ей очень много сообщений.

Сама звезда пока никак не прокомментировала такие слухи точно так же, как и роман со звездой "Мстителей", актером Джереми Реннером.

Напомним ранее сообщалось, что певица втайне встречается с известным актером Брэдли Купером. Потом даже пошли слухи, что звезда ждет ребенка от него, на что Леди Гага довольно забавно ответила.

Также недавно недавно Леди Гага эффектно появилась на красной дорожке церемонии Fashion Front Awards под руку со своим близким другом – косметологом Фредериком Аспиранса.

Смотрите видео о том, что Мадонна и Леди Гага стали здороваться при встрече:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram