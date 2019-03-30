Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: известна неожиданная причина расставания Леди Гаги с женихом

Карино сильно ревновал и даже преследовал звезду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:56
Голливудская певица Леди Гага и ее экс-возлюбленный Кристиан Карино
Голливудская певица Леди Гага и ее экс-возлюбленный Кристиан Карино
Фото: Getty Images

После того, как голливудская певица Леди Гага рассталась со своим женихом Кристианом Карино, в сети появилось немало слухов о ее личной жизни. Тогда причину разрыва отношений назвал близкий к звездной паре друг и рассказал, что у них просто не получилось, как это часто бывает. 

Однако недавно появились новые детали расставания Леди Гаги с Кристианом Карино. По информации US Weekly, Карино "не очень хорошо с ней обращался" и "был очень ревнив". Источник, на который ссылается издание, сообщил, что Карино постоянно пытался найти Леди Гагу и писал ей очень много сообщений.

Сама звезда пока никак не прокомментировала такие слухи точно так же, как и роман со звездой "Мстителей", актером Джереми Реннером.

Напомним ранее сообщалось, что певица втайне встречается с известным актером Брэдли Купером. Потом даже пошли слухи, что звезда ждет ребенка от него, на что Леди Гага довольно забавно ответила.

Также недавно недавно Леди Гага эффектно появилась на красной дорожке церемонии Fashion Front Awards под руку со своим близким другом – косметологом Фредериком Аспиранса.

Смотрите видео о том, что Мадонна и Леди Гага стали здороваться при встрече:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В объятиях нового мужчины: новый выход Леди Гаги в кожаном платье Живая кукла: Леди Гага поразила эпатажным образом в перьях Песня Леди Гаги и Брэдли Купера возглавила топ чарта Billboard "Люди увидели любовь": Леди Гага прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером Как Ирина Шейк отреагировала на "роман" Леди Гаги и Брэдли Купера
леди гага
Реклама

Новости партнеров

9 привычек, из-за которых вы одинокая, даже если ищете мужчину
9 привычек, из-за которых вы одинокая, даже если ищете мужчину
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Маленькая квартира-студия с умной планировкой. Фото
Маленькая квартира-студия с умной планировкой. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:00Шоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

Сегодня, 09:34Техно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

Сегодня, 08:33Техно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

Сегодня, 07:00Wellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

Вчера, 14:31Техно

Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны

Вчера, 13:24Fun

29 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:45Стиль

Бриллиантовая брошь и шляпа с цветами: Елизавета II надела пастельно-салатовое пальто

Вчера, 09:16Психология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

Вчера, 05:06Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам стоит заняться собой, а Львам составить план действий на будущее

28 мартаШоу-бизнес

Алина Гросу выходит замуж – стало известно, где и когда состоится свадьба

28 мартаFun

Хитрый мангуст обвел леопарда вокруг пальца и сбежал: забавное видео

28 мартаFun

Собака принесла хозяйке неожиданный "сюрприз"

28 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям не стоит принимать серьезных решений, а Овнам конфликтовать

27 мартаFun

27 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 мартаFun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Новости партнеров

Родившая пятого ребенка Мария Порошина не сдержала слово
Родившая пятого ребенка Мария Порошина не сдержала слово
9 привычек, из-за которых вы одинокая, даже если ищете мужчину
9 привычек, из-за которых вы одинокая, даже если ищете мужчину
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Паралимпийка Бренне Хакаби снялась для журнала. Фото
Паралимпийка Бренне Хакаби снялась для журнала. Фото
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Скандал вибухнув навколо концерту пам'яті Марини Поплавської
Скандал вибухнув навколо концерту пам'яті Марини Поплавської
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
5 «вредных привычек» полезных для здоровья
5 «вредных привычек» полезных для здоровья