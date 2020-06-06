СМИ: Ким Кардашьян съезжает от Канье Уэста

Пара решила сделать паузу, но разводиться пока не намерена

Не для всех пар карантин проходит хорошо. Ким Кардашьян и Канье Уэст решили взять паузу и разъехаться, потому что больше не могут находиться вместе в одном доме. При этом, супруга рэп-исполнителя намерена сохранить брак, чтобы не пришлось подавать на развод.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст угрожают своему бывшему телохранителю, который якобы разглашает информацию о них, нарушая договор, заключенный с Канье.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми Фото: instagram.com/kimkardashian

По информации издания The Sun, Ким и Канье "встали поперек горла друг у друга" из-за того, что им пришлось много времени проводить вместе. Разъезд – это последний шанс спасти отношения, иначе останется только подавать на развод, считает Ким. Потому звезда пытается сохранить брак любыми способами.

"Между Ким и Канье дела обстоят непросто, потому что они обычно не проводят столько времени вместе, но она не хочет развода", – говорит инсайдер.

Источник также отмечает, что между Ким и Канье сложились непростые отношения, потому что обычно они никогда не проводят так много времени вместе.

"Ким считает свой брак с Канье огромным успехом. Она единственная из своих сестер, кто замужем, и считает себя с Канье влиятельной парой", – цитирует издание.

Ким и Канье сейчас воспитывают четырех детей – шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сэйнта, двухлетнюю Чикаго и восьмимесячного Псалма. Из-за проблем со здоровьем Ким двух самых маленьких малышей выносила суррогатная мама.

Ранее сообщалось, что известная актриса и модель Меган Фокс расстается со своим мужем Брайаном Остином Грином, с которым они прожили вместе около 10 лет.

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