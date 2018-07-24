СМИ: Елизавета II сделала принцу Гарри и Меган Маркл неожиданный подарок

Сообщается, что якобы королева Великобритании подарила внуку и его супруге еще один шикарный дом

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

Королева Великобритании Елизавета II во второй раз сделала шикарный подарок своему внуку принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. Как сообщает Harpers Bazaar, в собственность молодоженов теперь перейдет коттедж в центре парка Home Park в Виндзоре – Adelaide Cottage.

Этот элегантный домик Adelaide Cottage ранее принадлежал Питеру Таунсенду, офицеру военно-воздушных сил. Ранее он имел тайный роман с младшей сестрой королевы – принцессой Маргарет и даже претендовал на ее руку и сердце после развода с собственной женой.

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Отмечается, что в красивом коттедже остался камин из египетского мрамора, гостиная с панелями из красного дерева и потолок, украшенный золотыми дельфинами. Так, во владениях семь выходов в Виндзорский замок, который обеспечит паре безопасность и приватность, пишет The Daily Mail.

Инсайдеры изданий также сообщают, что герцог и герцогиня Сассекские совсем скоро переедут в новый дом, но пока они проживают в коттедже Ноттингем, где принц Гарри сделал предложение Меган.

Напомним, после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл королева подарила им коттедж в Йорке, который расположен на территории поместья королевы в Сандрингеме в Норфолке.