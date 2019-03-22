СМИ: Леди Гага закрутила роман со звездой "Мстителей"

Певица много проводит времени с актером и его дочерью

Леди Гага на традиционном ланче "Оскар" Фото: Getty Images

После того, как Леди Гага рассталась со своим женихом Кристианом Карино, в сети появилось немало слухов о ее личной жизни. Сначала писали о том, что певица втайне встречается с Брэдли Купером. Потом даже пошли слухи, что звезда ждет ребенка от него, на Леди Гага довольно забавно ответила.

Теперь же, по слухам, обладательница "Оскара" сблизилась со звездой "Мстителей", актером Джереми Реннером. Как сообщает Us Weekly, певица проводит много времени с Реннером после расставания с Кристианом Карино.

Анонимные источники пока не могут с уверенностью сказать, что между Гагой и Реннером есть романтическая связь, но учитывая, как много времени она проводит с ним и его дочерью Авой, они не просто друзья. Кроме этого, очевидцы рассказали изданию Entertainment Tonight, что несколько дней назад видели пару в ресторане Black Rabbit Rose в Голливуде.

Напомним, недавно певица и актриса Леди Гага эффектно появилась на красной дорожке церемонии Fashion Front Awards под руку со своим близким другом – косметологом Фредериком Аспиранса.

Смотрите видео о том, что Мадонна и Леди Гага стали здороваться при встрече:

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