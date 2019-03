СМИ: Люк Перри планировал свадьбу в этом году

Дата найдена в планировщике актера, о котором уже сняли документальный фильм

Люк Перри Фото: Getty Images

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" и секс-символ 90-х Люк Перри умер 4 марта в результате обширного инсульта. На днях смерть Люка Перри прокомментировала его возлюбленная Венди Мэдисон Бауэр, которая осталась без наследства после 11 лет отношений со звездой.

Однако, как выяснилось, Люе Перри планировал летом этого года жениться на своей невесте. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на календарь событий актера.

Сообщается, что в планировщике задач Перри найдена пометка на лето, где указана дата свадьбы. Мероприятие должно было состояться 17 августа. Впрочем, детали этого события не указываются.

Стоит отметить, что отношения Перри и Бауэр продолжались 11 с половиной лет. Невеста актера выразила благодарность всем тем, кто поддерживал ее и других близких актера.

Стоит отметить, что американский кабельный и спутниковый телеканал Reelz снял документальный фильм о Люке Перри. Как сообщает US Magazine, картину называется "Luke Perry: In His Own Words" ("Люк Перри: в его собственных словах"). О жизни актера авторы рассказывают через его собственные размышления о карьере, романах и личной трагедии. А о щедрой душе и харизме Перри в интервью рассказали и некоторые его друзья.

