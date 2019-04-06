СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

Супруги зарабатывают себе дурную славу

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл опять попали в центр внимания СМИ, разгорелся новый скандал. Дело в том, что супруги завели официальный аккаунт в Instagram. При этом, как оказалось, название своей страницы они отобрали у британского инструктора по вождению Кевина Кейли, сообщает ITV News.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Сообщается, что Кевин Кейли, который живет в Уортинге, использовал имя @sussexroyal в соцсети в течение последних трех лет. Таким названием своей страницы, он подчеркивал свое родное графство Сассекс и любовь к английскому футбольному клубу "Рединг".

Однажды Кевин обнаружил, что Instagram изменил его дескриптор, не уведомив его об этом. Теперь его страница называется @_sussexroyal_. По его словам, он чувствует себя раздраженным, но также слегка польщенным. Предполагается, что Instagram передал учетную запись @sussexroyal принцу Гарри и Меган Маркл из-за бездействия Кевина.

В Instagram сообщили, что когда учетная запись неактивна, социальная сеть вправе переназначить имя пользователя в соответствии со своими правилами. Однако Кевин заявил, что он ставил "лайки" и поэтому не понимает, что означает, что его аккаунт был неактивен.

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"Все, что им нужно было сделать, это сообщить мне по электронной почте. Они могли написать, что члены королевской семьи хотят получить мой аккаунт, и я бы его отдал им", – отметил Кевин.

Также 55-летний автоинструктор рассказал, что узнал, что "sussexroyal" больше не является его страницей в соцсети после того, как получил от своего сына шутливый месседж, в котором говорилось: "Хаха, твоей страницы больше нет".

Напомним, герцоги Сассекские установили рекорд Гиннеса тем, что зарегистрировали свою страницу в соцсети.

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