СМИ: Меган Маркл может стать приглашенным редактором Vogue

Герцогине Сассекской сделали неожиданное предложение

Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая покрасовалась с подарком принца Гарри, скорее всего, не будет долго сидеть в декретном отпуске и быстро вернется к исполнению королевских обязанностей. Но Меган Маркл получила еще одно престижное предложение – стать приглашенным редактором британского журнала Vogue.

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По информации инсайдеров изданию US Weekly, такое приглашение герцогиня Сассекская приняла. Меган Маркл приступит к подготовке сентябрьского выпуска британского Vogue в тандеме с главным редактором – 47-летним Эдвардом Эннинфулом.

Также источники считают, что жена принца Гарри может не только помочь создать первый осенний выпуск глянца, но и продолжить сотрудничество с изданием. Благодаря своей популярности в Великобритании и во всем мире Меган Маркл сможет привлечь к Vogue немало влиятельных женщин.

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"Меган выразит на страницах журнала свое мнение и привлечет влиятельных женщин, которые напишут о себе эссе", – рассказал инсайдер.

Кроме работы редактора, герцогиня Сассекская планирует поделиться архивными снимками, которые до сих пор не появлялись в сети или СМИ. Фото сделал принц Гарри незадолго до рождения первенца.

Напомним, в 2019 году в ТОП-25 популярного глянца Vogue внесли имя Меган Маркл. Она попала в список самых влиятельных женщин Великобритании.

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