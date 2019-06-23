СМИ: неизвестный пытался выселить Холли Берри из ее собственного дома

Мужчина утверждает, что не знал о том, что особняк принадлежит знаменитой актрисе

Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry

Неизвестный мужчина забрался в дом Холли Берри в Лос-Анджелесе и заявил, что он там живет. Актриса, которая недавно призналась, что обманула поклонников, обнаружила незнакомца в своем особняке и сразу же вызвала полицию. Подробности курьезно инцидента читайте далее в материале.

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Когда Холли вернулась в свои владения в ЛА, она не смогла зайти в дом, так как кто-то сменил замки в дверях. Звезда также увидела, что в ее жилище кто-то находится, пишет издание TMZ.

Прибывшие по вызову актрисы полицейские установили личность мужчины, пробравшегося в дом Холли Берри. Незваным гостем оказался 59-летний Рональд Юджин Гриффин. Мужчина тут же заявил правоохранителям, что у него есть законное право находиться в доме, и предоставил соответствующие документы. Впрочем, бумаги оказались фальшивкой.

Как отмечает издание, Гриффин до последнего не знал, в чье поместье он пробрался.

Примечательно, что еще зимой у дверей дома актрисы видели Рональда, который возился с дверными замками. Уже в марте мужчина попытался попасть в дом со слесарем. Когда помощники Холли Берри его не пустили, Гриффин обвинил их в неправомерных действиях и пригрозил звонком в полицию.

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