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СМИ: останки Майкла Джексона хотят эксгумировать

11 предполагаемых жертв сексуальных домогательств музыканта выступили с требованиями сделать ДНК-тесты

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 15:32
Майкл Джексон
Майкл Джексон
Фото: Getty Images

Останки короля поп-музыки Майкла Джексона, который стал самой богатой умершей знаменитостью, хотят эксгумировать. С такими требованиями выступили одиннадцать человек, которые предположительно являются жертвами сексуальных домогательств музыканта, пишет The Sun.

Эти заявления и призывы начали звучать на фоне новых обвинений, высказанных в адрес артиста.  На веб-сайте Radar Online говорится, что тело Джексона может быть эксгумировано из его склепа, чтобы доказать, что он был серийным растлителем после того, как другие предполагаемые жертвы сексуальных домогательств выступили открыто, утверждая, что они подверглись насилию со стороны звезды.

Однако команда покойного Майкла Джексона отвергла претензии и заявила, что тело артиста эксгумировать не позволит. Представители звезды также сказали, что эти выпады являются ложными и выдуманными.

Напомним, недавно фильм о Майкле Джексоне вызвал волну гнева у родственников певца. Также в сети было опубликовано видео допроса легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона по делу о педофилии. Видео было выпущено в качестве фрагмента скандального документального фильма о Майкле "Покидая Неверленд".

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Источник: Сегодня
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