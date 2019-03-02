Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: Памела Андерсон в пятый раз выходит замуж

Избранник сделал предложение в старомодном стиле, встав на одно колено

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Памела Андерсон выходит замуж
Памела Андерсон выходит замуж
Фото: Getty Images

Известная модель и актриса Памела Андерсон, которая продемонстрировала хороший вкус, посетив показ Chanel, похоже, выходит замуж. По информации Radar Online, 33-летний французский футболист марокканского происхождения Адиль Рами сделал предложение 51-летней модели, которое она приняла. По сообщениям инсайдера, свадьба уже намечена на лето. Официально же Памела Андерсон пока не подтверждала эту информацию.

Стоит отметить, что летом 2018 уже были слухи о том, что Памела и Адиль – женятся. На безымянном пальце актрисы красовалось красивое кольцо. Однако, уже осень пара рассталась. Главной причиной расставания пары стали дети Адиля от прошлого брака.

Но, как видим, в конце концов Рами и Андерсон снова сошлись. И Адиль попросил ее руки в старомодном стиле, встав на одно колено. "Памела разрывалась между Джулианом (Джулиан Ассанж – ред.) и Адилем, но Адиль не сдавался и выиграл", - сообщают инсайдеры.

Напомним, актриса и модель Памела Андерсон повредила ногу на съемках французской версии шоу "Танцы со звездами".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Белла Хадид показала осиную талию и пышный бюст в шикарном платье Майли Сайрус показала брутальные фото со свадьбы Кэти Перри выходит замуж за Орландо Блума
свадьба модель Памела Андерсон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле
Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Популярные статьи

Вчера, 14:52Стиль

Тренды весна-лето 2019: какие свитера будут в моде

Вчера, 14:49Шоу-бизнес

Реакция европейцев на отказ Украины от участия в "Евровидении 2019"

Вчера, 14:00Афиша

Скончался известный композитор, четырехкратный обладатель "Оскара" Андре Превин

Вчера, 12:56Fun

В России неизвестные повредили надпись "Слава труду": теперь там другое слово

Вчера, 11:38Fun

1 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:30Психология

Как победить тревожность: три простых способа

Вчера, 11:11Fun

Паук победил "самую ядовитую в мире змею"

Вчера, 10:28Шоу-бизнес

Звезда "Беверли Хиллз 90210" госпитализирован с тяжелым инсультом и находится в коме

28 февраляFun

Жених приказал: девушка раздела бывшего парня, привязала к дереву и убежала

28 февраляПсихология

Фразы, которые бесят знаки зодиака

28 февраляFun

28 февраля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам звезды сулят похвалу от начальства, а Рыбам важно показать лучшие качества

27 февраляСтиль

Модные каблуки: какую обувь носить в 2019 году

27 февраляТехно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

27 февраляFun

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

27 февраляWellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

Новости партнеров

Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают
Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Ани Лорак снова собирается замуж?
Ани Лорак снова собирается замуж?
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов