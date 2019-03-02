СМИ: Памела Андерсон в пятый раз выходит замуж

Избранник сделал предложение в старомодном стиле, встав на одно колено

Памела Андерсон выходит замуж Фото: Getty Images

Известная модель и актриса Памела Андерсон, которая продемонстрировала хороший вкус, посетив показ Chanel, похоже, выходит замуж. По информации Radar Online, 33-летний французский футболист марокканского происхождения Адиль Рами сделал предложение 51-летней модели, которое она приняла. По сообщениям инсайдера, свадьба уже намечена на лето. Официально же Памела Андерсон пока не подтверждала эту информацию.

Стоит отметить, что летом 2018 уже были слухи о том, что Памела и Адиль – женятся. На безымянном пальце актрисы красовалось красивое кольцо. Однако, уже осень пара рассталась. Главной причиной расставания пары стали дети Адиля от прошлого брака.

Но, как видим, в конце концов Рами и Андерсон снова сошлись. И Адиль попросил ее руки в старомодном стиле, встав на одно колено. "Памела разрывалась между Джулианом (Джулиан Ассанж – ред.) и Адилем, но Адиль не сдавался и выиграл", - сообщают инсайдеры.

Напомним, актриса и модель Памела Андерсон повредила ногу на съемках французской версии шоу "Танцы со звездами".

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