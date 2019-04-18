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СМИ: подчиненные Меган Маркл бегут от нее из-за чрезмерных прихотей

Инсайдеры рассказывают, что Меган Маркл может поднять подчиненного и среди ночи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

Поклонники королевской четы принца Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут радостную весть о рождении их первенца, хотя супруги решили не афишировать такую информацию. Понятно, что и мировые СМИ пристально следят за беременной герцогиней Сассекской. Авось, Меган что-то снова нарушит или попадает в скандал.

Беременная Меган Маркл
Беременная Меган Маркл
Фото: AFP

На этот раз инсайдеры из Букингемского дворца рассказали журналистам Radar Online, что Меган Маркл во время беременности все больше капризничает. Поэтому ее подчиненные не выдерживают королевских прихотей герцогини Сассекской.

На днях личный пилот, который долгое время работал с королевской семьей, решил подать в отставку. А все дело в том, что мужчина не выдержал ежедневных поручений от герцогов Сассекских, которые превратили его в своеобразного курьера. При этом представители королевской семьи не учитывали время и могли вызвать пилота даже посреди ночи.

По словам инсайдеров, принц Гарри каждый раз просил пилота доставить его беременной жене еды. Поэтому работа мужчины превратилась в "круглосуточную доставку продуктов".

"Это наглядно показывает, что люди не могут долго работать с Меган. У нее постоянно появляются дополнительные требования, многие из которых возмущают. К профессиональному пилоту относились как к курьеру, а не как к мастеру своего дела", – рассказал инсайдер.

Напомним, ранее герцогиня Сассекская заявила, что не нуждается в услугах королевских акушеров, которых назвала "мужчинами в костюмах". Тем самым, оскорбив королевских врачей. Также Меган Маркл нагрубила австралийскому актеру и комику.

Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:

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Источник: Сегодня
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