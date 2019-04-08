СМИ: подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка

Якобы герцогиня Сассекская родит девочку

Меган Маркл Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл уже готовится к рождению малыша, мифы о котором "гуляют" в сети. Роды запланированы на апрель 2019 года. Но недавно лучшая подруга герцогини Сассекской Серена Уильямс случайно намекнула на пол будущего королевского ребенка в интервью изданию E! News.

Меган Маркл Фото: AFP

Спортсменка отметила, что часто советует своим беременным подругам быть добрее к себе и в одном из советов вероятно проговорилась о возможном поле ребенка Меган Маркл, якобы это будет девочка.

"Моя подруга беременна. И она сказала: "Мой ребенок точно будет делать это", я просто посмотрела на нее и подумала: "Нет, она этого не сделает. Нет, это не так", – сказала Уильямс.

Впрочем, Серена не указала, что говорила именно о герцогине Сассекской, но в сети обсуждают, что это точно касалось Маркл.

Напомним, не так давно, в Нью Йорке, Меган Маркл провела роскошную вечеринку в честь скорого рождения их с принцем Гарри первенца. После этого в сети появилось видео, на котором рассекретили пол будущего ребенка Меган Маркл.

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