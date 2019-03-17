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СМИ: прах Люка Перри развеяли над его фермой

По слухам, актер купил ферму еще в 90-х и прожил там более 20 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Люк Перри
Люк Перри
Фото: YouTube

Актер Люк Перри, который умер 4 марта, был кремирован, а прах развеяли над его фермой в американском городе Ванлир (штат Теннесси). Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в семье актера.

Люк Перри
Люк Перри
Фото: Getty Images

Отмечается, что Перри купил эту ферму в 1995 году, когда находился на пике своей славы, и прожил на ней более 20 лет.

Напомним, голливудский актер скончался в возрасте 52 лет в результате обширного инсульта. Позже стало известно, что Люка Перри отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Недавно стало известно, что Люк Перри планировал летом этого года жениться на своей невесте. Смерть Люка Перри прокомментировала его возлюбленная Венди Мэдисон Бауэр, которая осталась без наследства. 

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Источник: Сегодня
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