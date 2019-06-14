СМИ: принц Гарри развлекался с другой девушкой уже после знакомства с Меган Маркл

Принц встречался с моделью

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Герцоги Сассекские находятся под прицелом СМИ уже длительное время. Каждый шаг Меган Маркл и принца Гарри рассматривается в объектив фотоаппаратов. Так, недавно все обсуждали дорогой подарок принца Гарри своей супруге.

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Теперь же британское издание Express пишет, что Меган Маркл не была единственной женщиной, которая нравилась принцу Гарри в начале их отношений в 2016 году. Об этом говорится в материале британского издания Express со ссылкой на информацию от королевского биографа Анджелы Левин.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Как известно, Меган и Гарри познакомились через общую знакомую, которая устроила для них свидание "вслепую". Однако, подчеркивает Левин, когда принц Гарри познакомился с будущей женой, он одновременно встречался с моделью Сарой Энн Маклин. Девушке тогда было 26 лет и она сотрудничала с такими брендами, как Burberry, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren.

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Издание добавляет, что принц Гарри и Сара познакомились на частной вечеринке, где член королевской семьи попросил у девушки номер телефона и без остановки писал ей сообщения между свиданиями с Меган Маркл. Но модель стала лишь увлечением внука Елизаветы II, ведь он был не готов к серьезным отношениям.

23 Май 2019 в 10:30 PDT INSTAGRAM (@sarahannmacklin)

"Они были слишком разными. Так, она практически не пила алкоголь и выступала за здоровый образ жизни. А Гарри до бракосочетания был непокорным", – рассказал друг принца Гарри, цитирует Express.

Напомним, 19 мая Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали годовщину свадьбы. Ровно год прошел, с тех пор как весь мир наблюдал за самой волнительной и долгожданной церемонией бракосочетания младшего сына принцессы Дианы и американской актрисы. Сегодня в сети появилось трогательное видео с архивными фото королевской свадьбы Меган и Гарри.

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