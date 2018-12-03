СМИ: Рианна помирилась с бойфрендом-миллиардером

Певицу заметили в компании саудовского красавца

Рианна. Фото: AFP

Популярная певица Рианна, которая недавно разделась для рекламы собственной коллекции белья, была вновь замечена в компании бывшего возлюбленного саудовского миллиардера Хассана Джамиля. Западные СМИ пишут, что пара побывала на свидании в ресторане.

Изданию Daily Mail удалось узнать, что Рианна посетила мероприятие, посвященное производителю электромобилей Rivian, на котором в качестве одного из инвесторов присутствовал и Хассан. После вечера пара провела вечер в любимом ресторане певицы – Giorgio Baldi в Санта-Монике.

Очевидцы утверждают, что певица пришла в окружении телохранителей и провела за ужином с экс-бойфрендом три часа в отдельной комнате.

Рианна никогда публично не признавала этих отношений, но и не скрывалась от журналистов. Пара встречалась на протяжении года, и когда поклонники заметили кольцо на безымянном пальце певицы, то начали ждать скорой свадьбы, вместо которой этим летом последовало расставание.

Напомним, летом 2018 года стало известно, что Рианна рассталась со своим бойфрендом – арабским миллиардером Хассаном Джамилем. И если в начале года ходили слухи о том, что певица переезжает жить к любимому в Лондон, то сейчас, согласно источнику из окружения певицы, поделившемуся с изданием эксклюзивной информацией, пара решила расстаться.