СМИ: Родные Деми Ловато подготовили для нее ультиматум

После передозировки наркотиками и госпитализации, родные хотят, чтобы певица прошла курс реабилитации

Деми Ловато. Фото: instagram.com/ddlovato

На днях 25-летняя американская певица Деми Ловато была госпитализирована из-за передозировки тяжелыми наркотиками. По информации инсайдеров, жизнь певицы спас антидот, который медики ввели сразу после госпитализации. Во время лечения артистка получила осложнения, типичные для передозировки: она страдала от высокой температуры и тошноты.

На данный момент жизни Деми Ловато ничего не угрожает, а врачи готовы к 10 августа выписать ее из госпиталя. Однако, по информации TMZ, звезду будет ждать неприятный "сюрприз" от родных. Друзья и родственники будут требовать, чтобы Деми прошла курс лечения от наркозависимости. Если же певица откажется это делать – все ее близкие отрекутся от звезды и будут игнорировать ее.

"Она может умереть, если этого не сделает, и это уже не будет на нашей совести, поскольку мы пытались помочь", - объяснили свое решение инсайдеры.

Однако решение остается за Деми Ловато. Стоит отметить, что артистку уже пытались избавить от наркозависимости, однако она отказалась от помощи медиков. Теперь родные убеждены, что угроза смерти и осложнений испугали Деми Ловато, поэтому артистка все же согласится на их ультиматум.

Напомним, американская певица Деми Ловато все чаще стала делиться своими откровенными фото. На снимке, который певица опубликовала на своей странице в Instagram, Деми демонстрирует декольте в соблазнительном нижнем белье.