СМИ случайно поженили внука Пугачевой с девушкой Марией: кто с кем обручился на самом деле
Подруга детства Дени Байсарова заинтриговала Сеть романтическими фото
Не только дети, но и внуки звезд находятся под пристальным вниманием общественности. Вот и большая семья Аллы Пугачевой регулярно становится предметом обсуждений фанатов. В этот раз переполох поднялся из-за слухов о женитьбе 22-летнего внука примадонны – Дени Байсарова.
Знакомая Дени Байсарова, Мария, опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлела свою руку с обручальным кольцом. На следующем снимке Мария обнимает молодого человека, которым, как заподозрили фанаты, является именно внук Аллы Пугачевой.
Фолловеры поспешно поздравили пару со столь важным событием, однако сам Дени опроверг слухи. Оказалось, что девушка действительно помовлена, но с другим молодым чеолвеком.
"Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства — так же, как и наши семьи. Все это время не было смысла обращать внимание, но сейчас, думаю, по ее фото видно и понятно, что у нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад", – прокомментировал Дени Байсаров.
Сама Мария тоже подтвердила в Instagram-Stories, что они с Дени очень друг друга любят, но только как друзья, потому что дружат с детства.
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