СМИ случайно поженили внука Пугачевой с девушкой Марией: кто с кем обручился на самом деле

Подруга детства Дени Байсарова заинтриговала Сеть романтическими фото

Не только дети, но и внуки звезд находятся под пристальным вниманием общественности. Вот и большая семья Аллы Пугачевой регулярно становится предметом обсуждений фанатов. В этот раз переполох поднялся из-за слухов о женитьбе 22-летнего внука примадонны – Дени Байсарова.

Знакомая Дени Байсарова, Мария, опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлела свою руку с обручальным кольцом. На следующем снимке Мария обнимает молодого человека, которым, как заподозрили фанаты, является именно внук Аллы Пугачевой.

Девушка Дени Байсарова Фото: instagram.com/yourmaria

Фолловеры поспешно поздравили пару со столь важным событием, однако сам Дени опроверг слухи. Оказалось, что девушка действительно помовлена, но с другим молодым чеолвеком.

"Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства — так же, как и наши семьи. Все это время не было смысла обращать внимание, но сейчас, думаю, по ее фото видно и понятно, что у нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад", – прокомментировал Дени Байсаров.

Мария и Дени Байсаров Фото: instagram.com/yourmaria

Сама Мария тоже подтвердила в Instagram-Stories, что они с Дени очень друг друга любят, но только как друзья, потому что дружат с детства.

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