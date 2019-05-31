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СМИ: Софи Тернер и Джо Джонас сыграют еще одну свадьбу

Стало известно, где пройдет церемония

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Софи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас
Фото: instagram.com/sophiet

Популярная актриса Софи Тернер и ее возлюбленный Джо Джонас, которые временно расставались, сыграют еще одну свадьбу.

Смотрите видео о том, что Сиофи Тернер вышла замуж в наряде от украинского дизайнера:


Как сообщает US Weekly со ссылкой на источник, близкий к звездной паре, вторая свадьба Софи и Джо состоится во Франции.

"Джо и Софи хотят устроить огромную вечеринку. Они хотят изысканное оформление, но с некоторыми по-настоящему китчевыми элементами. Например, у них будет совершенно "дикий" торт", – рассказал источник.

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Также, по его словам, на празднике будет живая музыка. На сцене для пары будут играть братья Джонас.

Напомним, Софи Тернер и американский певец Джо Джонас, через несколько часов после посещения церемонии вручения премии Billboard Music в Лас-Вегасе, где выступали Джо и его братья, отправилась в местную часовню, чтобы обвенчаться. После такой необычной церемонии стало известно, что Софи сменила фамилию и взяла мужа.

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Источник: Сегодня
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