Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: Софи Тернер сменила фамилию

Актриса сама пожелала взять фамилию супруга после церемонии в Лас-Вегасе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:56
Софи Тернер
Софи Тернер
Фото: AFP

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая на прошлой неделе вышла замуж за своего возлюбленного Джо Джонаса, решила взять фамилию новоиспеченного мужа, пишет Daily Mail.

Софи Тернер и американский певец Джо Джонас
Софи Тернер и американский певец Джо Джонас
Фото: Getty Images

Пара поженилась в Лас-Вегаса, а обменялись они свадебными клятвами у импровизированного алтаря во главе с фейковым Элвисом Пресли. Стоит отметить, что о женитьбе звезд таблоиды и поклонники узнали благодаря видеозаписям исполнителя Diplo. По информации издания E!News, женитьба в часовне L'Amour обошлась паре всего в 675 долларов. В перечне услуг оказались: прокат лимузина до 10 часов вечера, 36 фотографий, букет невесты и бутоньерка, видеозапись с церемонией и двойник Элвиса Пресли.

Пока точно неизвестно, когда состоится планируемая свадебная церемония во Франции, и будет ли она вообще, поскольку брак Софи Тернер и Джо Джонаса уже является законным. Они получили свидетельство о браке, в котором, по словам очевидцев, указано желание актрисы взять фамилию мужа и после свадьбы именоваться Софи Белиндой Джонас.

Напомним, Софи Тернер вышла замуж в белом комбинезоне авторства Светланы Бевзы. 

Ранее Софи Тернер ужаснула общественность признанием о том, что она хотела покончить жизнь самоубийством.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Главное за неделю: тайная свадьба Софи Тернер и победители Billboard Music Awards 2019 Софи Тернер рассказала, почему хотела покончить с собой Вечерние платья в пол: Софи Тернер и Мэйси Уильямс на премьере "Игры престолов"
свадьба Софи Тернер Джо Джонас
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Модная женская обувь весны 2019: топ-10 самых горячих трендов
Модная женская обувь весны 2019: топ-10 самых горячих трендов
Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Популярные статьи

Сегодня, 16:42Шоу-бизнес

Меган Маркл родила: известен пол ребенка

Сегодня, 13:34Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Сегодня, 08:26Fun

Чудо-диета: похудевшая на 36 кг женщина раскрыла секрет сброса веса

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз

Вчера, 13:05Шоу-бизнес

В Израиле отменили старт "Евровидения 2019": что случилось

Вчера, 06:31Психология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

4 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

4 маяШоу-бизнес

"Мисс Уругвай – 2006" нашли мертвой в отеле: подробности

4 маяТехно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

4 маяFun

Радоница 2019: традиции и приметы

4 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

4 маяШоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

4 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

4 маяFood

Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

3 маяTravel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

3 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбам полезно отправиться на шопинг, а Львов попросят о помощи

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие
«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?