СМИ: Софи Тернер сменила фамилию

Актриса сама пожелала взять фамилию супруга после церемонии в Лас-Вегасе

Софи Тернер Фото: AFP

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая на прошлой неделе вышла замуж за своего возлюбленного Джо Джонаса, решила взять фамилию новоиспеченного мужа, пишет Daily Mail.

Софи Тернер и американский певец Джо Джонас Фото: Getty Images

Пара поженилась в Лас-Вегаса, а обменялись они свадебными клятвами у импровизированного алтаря во главе с фейковым Элвисом Пресли. Стоит отметить, что о женитьбе звезд таблоиды и поклонники узнали благодаря видеозаписям исполнителя Diplo. По информации издания E!News, женитьба в часовне L'Amour обошлась паре всего в 675 долларов. В перечне услуг оказались: прокат лимузина до 10 часов вечера, 36 фотографий, букет невесты и бутоньерка, видеозапись с церемонией и двойник Элвиса Пресли.

Пока точно неизвестно, когда состоится планируемая свадебная церемония во Франции, и будет ли она вообще, поскольку брак Софи Тернер и Джо Джонаса уже является законным. Они получили свидетельство о браке, в котором, по словам очевидцев, указано желание актрисы взять фамилию мужа и после свадьбы именоваться Софи Белиндой Джонас.

Напомним, Софи Тернер вышла замуж в белом комбинезоне авторства Светланы Бевзы.

Ранее Софи Тернер ужаснула общественность признанием о том, что она хотела покончить жизнь самоубийством.

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