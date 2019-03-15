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СМИ: У Юлии Началовой начался отек мозга

Состояние певицы оценивается как крайне тяжелое

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:47
Юлия Началова
Юлия Началова
Фото: instagram.com/julianachalova

38-летняя российская певица Юлия Началова на днях была госпитализирована. Артистка попала в больницу вследствие резкого повышения уровня сахара в крови и обострения подагры, которую ей диагностировали еще семь лет назад. 

13 марта в сети появилась новость о том, что Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К тому же пиар-менеджер артистки Анна Исаева призналась, что Началова не в очень хорошем состоянии. Уже 14 марта стало известно, что, кроме подагры и сахарного диабета второго типа, Юлия Началова страдает от системной красной волчанки. Ко всему, недавно у артистки появилась ссадина на ноге, вследствие чего пошел отек. 

Теперь же стало известно, что у Юли Началовой начался отек мозга. Это осложняется двусторонней пневмонией.  Состояние ухудшилось и сейчас оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, ранее сообщалось, что певица Юлия Началова сильно похудела.

Смотрите видео о том, как ранее  Юлия Началова попала в дорожную передрягу:

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Источник: Сегодня
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