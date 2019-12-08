Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение

Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в частной клинике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Лечение Анастасии Заворотнюк обходится не дешево. Инсайдеры сообщают, что все расходы покрывает супруг актрисы Петр Чернышев, который накануне уехал из России с близкой подругой Насти.

О болезни Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

Сейчас Петр Чернышев много работает. Все свое время он занят участием в постановках "Руслан и Людмила", "Красавица и Чудовище", а также "Спящая красавица. Легенда двух королевств". В последней Чернышев исполняет одну из главных ролей.

По словам коллег мужа Анастасии Заворотнюк, отказываться от выступлений артист не намерен, ведь хороший гонорар необходим ему как никогда. "Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и январе у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. Это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2 до 5 миллионов рублей. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще годовалая дочка, которой тоже необходима забота", — передают российские СМИ слова близких фигуриста.

Очевидно, что на дорогостоящие препараты для Заворотнюк, услуги врачей и оплату пребывания в клинике уходят крупные суммы. При этом, все расходы по лечению актрисы берет на себя ее супруг, который также обеспечивает их годовалую дочь Милу.

Недавно мы писали, что известный российский певец рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Сомневалась, что мое сердце выдержит": Николь Кидман откровенно о смерти отца Джулию Робертс обвинили в смерти младшей сестры У Заворотнюк объяснили, почему ее муж удалил все фото в Instagram
рак актриса Анастасия Заворотнюк Петр Чернышев Моя прекрасная няня
Реклама

Новости партнеров

Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
«Пусть Мурат кусает локти»: Лорак восхитила точеной фигурой
«Пусть Мурат кусает локти»: Лорак восхитила точеной фигурой
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 09:40Fun

Студентка разделась верхом на лошади ради спасения наездников: фото

Вчера, 09:38Fun

7 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 09:35Техно

Сделано не в Китае: ТОП-7 лучших смартфонов 2019 года

Вчера, 09:07Events

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

Вчера, 09:03Fun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

6 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака

6 декабряШоу-бизнес

Алла Пугачева испугала фанатов исхудавшим видом: фото

6 декабряТехно

На старых смартфонах появилась эксклюзивная функция от Android 10

6 декабряTravel

Прощай, Ryanair: лоукостер закрывает рейсы из Украины

6 декабряFun

Выспаться за 15 минут: военный раскрыл секрет идеального сна

6 декабряFun

6 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

6 декабряПсихология

Четыре способа нейтрализовать агрессивных людей

6 декабряEvents

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

5 декабряШоу-бизнес

Брюнетка с короткими волосами: Леся Никитюк предстала в кардинально другом образе

5 декабряFood

Закуска на Новый год 2020: сырные шарики с клюквой, орехами и зеленью

5 декабряFun

Беременная британка отбила своего пса у огромного орла

Новости партнеров

54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Слуцкая не позвала на свою свадьбу родителей
Слуцкая не позвала на свою свадьбу родителей
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)