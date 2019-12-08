СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение

Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в частной клинике

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Лечение Анастасии Заворотнюк обходится не дешево. Инсайдеры сообщают, что все расходы покрывает супруг актрисы Петр Чернышев, который накануне уехал из России с близкой подругой Насти.

О болезни Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

Сейчас Петр Чернышев много работает. Все свое время он занят участием в постановках "Руслан и Людмила", "Красавица и Чудовище", а также "Спящая красавица. Легенда двух королевств". В последней Чернышев исполняет одну из главных ролей.

По словам коллег мужа Анастасии Заворотнюк, отказываться от выступлений артист не намерен, ведь хороший гонорар необходим ему как никогда. "Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и январе у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. Это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2 до 5 миллионов рублей. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще годовалая дочка, которой тоже необходима забота", — передают российские СМИ слова близких фигуриста.

Очевидно, что на дорогостоящие препараты для Заворотнюк, услуги врачей и оплату пребывания в клинике уходят крупные суммы. При этом, все расходы по лечению актрисы берет на себя ее супруг, который также обеспечивает их годовалую дочь Милу.

Недавно мы писали, что известный российский певец рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк.

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