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СМИ: звезда "Дневников вампира" тайно женился

Актер встречался с избранницей меньше года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:47
Пол Уэсли женился
Пол Уэсли женился
Фото: Getty Images

Жизнь 36-летнего актера Пола Уэсли, который сыграет наркоторговца в новом сериале, так же покрыта тайнами, как и его героя в сериале "Дневники вампира". Дело в том, что недавно в СМИ появилась информация о том, что артист тайно женился на своей девушке, тренере по здоровому образу жизни Инес де Рамон.

Папарацци заметили пару в Нью-Йорке, и разглядели свадебные кольца – на Инес красовалось кольцо с крупным бриллиантом, у Пола был скромное золотое украшение. Когда именно Пол Уэсли и Инес де Рамон успели сыграть тайную свадьбу, пока таблоидам неизвестно.

Скриншот из соцсети

Отметим, что с новой девушкой Пола впервые заметили в июне 2018 года. Ни актер, ни его избранница отношения не комментировали и на красную дорожку вместе не выходили.

Для Пола Уэсли это уже второй брак – с апреля 2011 по июль 2013 он был женат на коллеге по фильму "Зимние мертвецы" Торри ДеВито. В сентябре 2013 закрутил роман с коллегой по "Дневникам вампира" Фиби Тонкин. Отношения пары продлились четыре года.

Напомним, Пол Уэсли сыграл в сериале "Медаль за отвагу" от Netflix.

 

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Источник: Сегодня
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