СМИ: звезда фильмов о Гарри Поттере тайно женился

Актер носит обручальное кольцо, но на среднем пальце

Руперт Гринт женился Фото: Getty Images

Звезда фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере - Руперт Гринт, который сыграл в сериале по детективу Агаты Кристи, тайно женился. Такой новостью на днях просто "взорвались" все британские таблоиды.

По информации The Sun, избранницей 30-летнего Гринта стала актриса Джорджия Грум. Слухи о тайной свадьбе распространились после того, как пара вышла на прогулку в Северном Лондоне и во время их визита в одно из кафе папарацци сумели сделать несколько фото. На снимках четко видно, что Джорджия Грум носит на безымянном пальце золотое кольцо.

Сам Руперт Гринт также засветился с подобным кольцом. Однако он надел украшение не на безымянный, а на средний палец. Впрочем, представители актера опровергли информацию о тайной свадьбе.

Напомним, Руперт Гринт исполнит одну из главных ролей в многосерийном психологическом триллере, который снимет М. Найт Шьямалан ("Сплит", "Стекло") для компании Apple. А недавно актер признался, что доволен тем что у него достаточно средств, чтобы вести "комфортную" жизнь, без постоянной проверки своих финансов.

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