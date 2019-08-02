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"По взгляду можно понять": о каком мужчине мечтает Jerry Heil

Автор хита "Охрана, отмєна" готова к серьезным отношениям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

Украинская певица и автор хита "Охрана, отмєна" Jerry Heil приоткрыла тайну Сегодня.Lifestyle своей личной жизни и откровенно призналась, какого мужчину смогла бы полюбить. 

Эксклюзивное интервью с Jerry Heil: смотрите видео

Отметим, что сердце 24-летней певицы свободно, но она не против серьезных отношений. Пока Яна Шемаева (настоящее имя певицы. - Ред.) занимается творчеством и развивает карьеру сольной певицы, но о будущем уже задумывается.

"Я абсолютно не против отношений. Просто еще не было времени и возможности встретить человека, на которого ты посмотришь и подумаешь, что вот он - мой человек. Это должен быть успешный и целеустремленный человек. Успешный – это не тот, кто уже чего-то достиг. Во взгляде мужчины можно понять, что он точно чего-то добьется. Мы просто должны смотреть в одну сторону", – откровенно рассказала Сегодня.Lifestyle Jerry Heil.

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Также Яна добавила, что не приемлет измен в отношениях, ведь так с любимыми людьми не поступают. Но считает, что проблемы возникают по вине двух партнеров.

"А на самом деле, если человек так поступает, значит есть причина. Свою вину никогда нельзя ни на кого перекладывать", – подытожила певица. 

Также предлагаем вам полное эксклюзивное интервью с восходящей звездой украинской эстрады Jerry Heil

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