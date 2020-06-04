"Смотреть жутко": Лолита Милявская испугала поклонников новым образом

Певица предстала с "лысой" головой

Российская певица Лолита Милявская после скандального развода со своим пятым супругом выпустила новый сингл под названием "Кислород". Песня поклонникам пришлась по душе, но новый образ певицы испугал их.

На опубликованном видео в YouTube артистку можно увидеть в виде разобранной лысой куклы, которая помещена в коробку, напоминающую ячейки морга.

"Мой долгожданный "Кислород" уже доступен на всех цифровых площадках. Слушайте и оценивайте", – написала Лолита и наткнулась на критику поклонников.

"Клип жуткий. Дай Бог не пророческий", "Песню можно слушать, но смотреть это", "Песня классная, но смотреть жутко", – написали пользователи под опубликованной песней.

Напомним, что изначально суд отказал артистке в официальном расторжении брака. Спустя время Лолита Милявская обнаружила на своем компьютере интимную переписку Дмитрия с его теперешней возлюбленной Ольгой.

В свою очередь тренер по сквошу написал заявление в полицию о взломе электронной почты и социальных сетей. Оказалось, что хакеры привязали к его аккаунту номер телефона, который принадлежит именно Лолите. Певица отрицает свою причастность ко взлому и утверждает, что ее бывший супруг сам оставил открытым аккаунт на ее компьютере.

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