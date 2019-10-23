Снежана Бабкина о маленьком сыне Елисее: "Идеальный ребенок"

Звездные супруги рассказали, кто помогает им растить малыша

Сергей Бабкин с семьей в Италии Фото: instagram.com/babkin_official

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", звездные супруги Бабкины поделились подробностями, как совмещают работу с воспитанием троих детей и кто помогает растить 4-месячного Елисея, которого недавно окрестили.

Узнайте в видео, как изменилась жизнь Бабкиных после рождения сына Елисея:

Недавно у Сергея Бабкина вышел клип на песню "Єви і Адами", в котором звездные супруги стали главными героями. Журналисты программы "Ранок з Україною" поинтересовались, почему Сергей и Снежана не снялись в нем в "костюмах Евы и Адама".

"Было такое предложение от нас. Почти все получилось, но мы не успели снять сцену, в которой мы абсолютно голые. Уехали в Харьков, потому что вечером у нас был спектакль и не смогли остаться в Киеве", – объяснили Сергей и Снежана Бабкины.

Теперь семья Бабкиных с еще большим желанием возвращается в Харьков, ведь там их ждет 4-месячный сын Елисей. Малыша помогает растить бабушка. Снежана признается – маленький сын позволяет родителям хорошо выспаться ночью.

Сергей Бабкин с сыном Елисеем Фото: instagram.com/babkin_official

"Наш третий раз был абсолютно другой. Вообще не было бессонных ночей. Как Елисей родился, один-два раза за ночь просыпается. Просто какой-то супер-идеальный ребенок", – говорит Снежана.

Теперь каждый выезд в Киев для Снежаны – большое дело, к которому она готовится заранее.

"Мне нужно заморозить много молока. Какой-то период замораживаю, потом понимаю, что уже могу выехать, и мы в этот день с утра до вечера, как сумасшедшие, бегаем по интервью, по эфирам", – рассказала Снежана Бабкина. Дело в том, что родители очень не хотят пропустить первое слово или первый шаг маленького Елисея.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Козловский, Пивоваров и Бабкины снялись для социального календаря в поддержку бездомных животных.

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