Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Снежана Бабкина о маленьком сыне Елисее: "Идеальный ребенок"

Звездные супруги рассказали, кто помогает им растить малыша

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
Сергей Бабкин с семьей в Италии
Сергей Бабкин с семьей в Италии
Фото: instagram.com/babkin_official

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", звездные супруги Бабкины поделились подробностями, как совмещают работу с воспитанием троих детей и кто помогает растить 4-месячного Елисея, которого недавно окрестили.

Узнайте в видео, как изменилась жизнь Бабкиных после рождения сына Елисея:

Недавно у Сергея Бабкина вышел клип на песню "Єви і Адами", в котором звездные супруги стали главными героями. Журналисты программы "Ранок з Україною" поинтересовались, почему Сергей и Снежана не снялись в нем в "костюмах Евы и Адама".

"Было такое предложение от нас. Почти все получилось, но мы не успели снять сцену, в которой мы абсолютно голые. Уехали в Харьков, потому что вечером у нас был спектакль и не смогли остаться в Киеве", – объяснили Сергей и Снежана Бабкины.

Теперь семья Бабкиных с еще большим желанием возвращается в Харьков, ведь там их ждет 4-месячный сын Елисей. Малыша помогает растить бабушка. Снежана признается – маленький сын позволяет родителям хорошо выспаться ночью.

Сергей Бабкин с сыном Елисеем
Сергей Бабкин с сыном Елисеем
Фото: instagram.com/babkin_official

"Наш третий раз был абсолютно другой. Вообще не было бессонных ночей. Как Елисей родился, один-два раза за ночь просыпается. Просто какой-то супер-идеальный ребенок", – говорит Снежана.

Теперь каждый выезд в Киев для Снежаны – большое дело, к которому она готовится заранее.

"Мне нужно заморозить много молока. Какой-то период замораживаю, потом понимаю, что уже могу выехать, и мы в этот день с утра до вечера, как сумасшедшие, бегаем по интервью, по эфирам", – рассказала Снежана Бабкина. Дело в том, что родители очень не хотят пропустить первое слово или первый шаг маленького Елисея.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Козловский, Пивоваров и Бабкины снялись для социального календаря в поддержку бездомных животных.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Тарас Тополя рассказал о кризисных моментах в отношениях с Alyosha Наталья Могилевская: "Я готова стать мамой" "Буде син": Тарас Тополя и Alyosha в новом клипе группы "Антитела"
дети звезд Сергей Бабкин Снежана Бабкина
Реклама

Новости партнеров

Данилко показал, как мама Сердючки выглядит на самом деле
Данилко показал, как мама Сердючки выглядит на самом деле
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Сочная заправка для борща на зиму: суп станет вдвое вкуснее
Сочная заправка для борща на зиму: суп станет вдвое вкуснее

Популярные статьи

Сегодня, 09:17Wellness

Мощная и продолжительная магнитная буря придет на Землю в ближайшее время

Вчера, 19:57Шоу-бизнес

У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

Вчера, 13:19Стиль

Нежность и грация: Елена Зеленская очаровала красотой в Японии

Вчера, 09:41Wellness

Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

Вчера, 08:25Техно

Открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле

Вчера, 04:58Fun

22 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 октябряТехно

Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 для смартфонов

21 октябряWellness

Врачи назвали ранние симптомы цирроза печени

21 октябряШоу-бизнес

Отбывает срок: появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме

21 октябряСтиль

Елена Зеленская покорила Японию элегантным нарядом с вышивкой: фото

21 октябряTravel

Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту

21 октябряWellness

Не ешьте это: четыре продукта, которые стоит исключить из рациона

21 октябряFun

26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

21 октябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в девятом эфире

21 октябряШоу-бизнес

Как прошел девятый выпуск "Танців з зірками 2019"

21 октябряFun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе
Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе
Велосипедистка дня: невероятный «фитнес-маньяк» Анастасия Жукова
Велосипедистка дня: невероятный «фитнес-маньяк» Анастасия Жукова
Пиріжки з полуницею: готуємо з листкового тіста
Пиріжки з полуницею: готуємо з листкового тіста
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)