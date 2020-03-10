Снежана Бабкина показала старшего сына после тяжелой болезни: фото

Артура перевели из реанимации в стационар

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана на прошлой неделе испугала поклонников неожиданной новостью – ее старший сын Артур попал в реанимацию с воспалением легких. Долгое время мальчик находился в реанимации под наблюдением врачей и теперь его перевели в палату.

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На своей странице в Instagram Снежана опубликовала совместное фото с Артуром и показала, как сейчас выглядит мальчик. Также она поделилась последними новостями о его состоянии здоровья, поблагодарив всех за поддержку.

Снежана Бабкина с сыном Артуром Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Всем добрый день! У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! Спасибо Вам за поддержку и миллион добрых сообщений", – написала Снежана.

По словам Сергея, Артуру уже намного лучше и он уже начал нормально питаться: "Артуру Сергеевичу уже настолько хорошо, что сегодня он переходит в стационар. Я счастлив. Волшебный день".

Как сын Бабкиных оказался в реанимации – узнайте подробности в видео:

Отметим, это уже не первый случай, когда Артур очутился в больнице. Месяц назад он сломал руку.

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