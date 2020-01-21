Снежана Бабкина, Тоня Матвиенко и Андре Тан рассказали об особых объятиях в их жизни

Тоня Матвиенко не может жить без объятий своего мужа Арсена Мирзояна

Ко Дню объятий в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярные украинские артисты рассказали, любят ли они такие проявления чувств и как относятся к объятиям с незнакомцами.

На самом деле День объятий отмечают трижды в год. Это неофициальный праздник, смысл которого напомнить о ценности и важности такого простого и важного жеста. Январский День объятий придумали в США, летний – инициировали японцы, а третий праздник – в декабре – предложила молодежь стран Европы. Объятия – очень приятная тема, о которой артисты тоже любят поговорить.

"Объятия должны быть искренними и честными, так же, как и поцелуи", – комментирует Виталий Козловский в эфире "Ранку з Україною".

Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Известная украинская артистка Тоня Матвиенко признается – она ​​без объятий своего мужа Арсена Мирзояна жить не может, да и не хочет.

"Иногда Арсен где-то поедет надолго, а я своей подруге говорю: "Ой, Маринка, пообнимай меня, потому что меня уже давно никто не обнимал", – смеясь, рассказала Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян Фото: instagram.com/tonya_matvienko

А Сергей и Снежана Бабкины первые объятия готовы вспоминать множество раз.

"Я помню! Ночевала у Сергея на съемной квартире... мы так близко сидели на этой арендованной, чьей-то непонятной кровати, диван, который постоянно ломался. Мы так ближе и ближе, и Сергей как-то так приобнял меня и говорит: "Можно я тебя поцелую?", – поделилась воспоминаниями жена Сергея Бабкина, Снежана.

Семья Сергея Бабкина Фото: instagram.com/babkin_official

Зато Андре Тан с женой Алиной Харечко историю своих первых объятий рассказывать на камеру не захотели.

"Зачем нужно придумывать какой-то День объятий, если надо обниматься просто ежедневно и все, – прокомментировал Андре Тан, обнимая жену. – Потому что когда люди целуются только по праздникам, обнимаются только по праздникам, любят только по праздникам, мне кажется, что это все неправильно".

Андре Тан с супругой Фото: instagram.com/andre_tan_official

Но бывает и такое, что звезд объятия пугают. О таком случае рассказала гимнастка Анна Ризатдинова. А произошло это после одного из ее выступлений.

"Один из поклонников ждал меня у автобуса, который отвозил сборную команду Украины в отель, и он просто набросился на меня, а я, честно говоря, испугалась, потому что он выбежал из ниоткуда, но благо охрана была рядом... вот это были объятия, такие прямо, неожиданные!", – поделилась Анна Ризатдинова.

Анна Ризатдинова Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Чтобы звезды обрадовались объятиям с поклонниками, надо сделать одну простую вещь. Секрет которой знает Дмитрий Коляденко, ведь шоумен считает, что объятия – одно из самых главных проявлений чувств.

"Я часто хожу пешком по городу, балдею, знаете, когда подходят молодые люди, особенно девушки, со словами: "Можно вас обнять?". Вы знаете, я всегда соглашаюсь, – признался Дмитрий Коляденко. – Я так люблю обниматься, целоваться, даже песня об этом есть".

Дима Коляденко Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя согласен с таким мнением и рассказывает о теплых объятиях своих сыновей – шестилетнего Романа и четырехлетнего Марка:

"Марк и Рома спрашивают: "Хочешь покажу, как я тебя люблю?". Я говорю – хочу, и они подходят и со всей силой обнимают, прямо так, сколько есть силы".

Тарас Тополя и Alyosha с сыном Фото: instagram.com/alyoshasinger

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним также, Иракли Макацария признался, что ходил на свидание с Анной Ризатдиновой.

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