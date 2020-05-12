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Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

Старшая дочь актрисы родила девочку

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:15

Мама пятерых детей, телеведущая и актриса Снежана Егорова, которая недавно рассказала, платит ли алименты Антин Мухарский, стала бабушкой в третий раз. Ее старшая дочь – 27-летняя Стася Ровинская – родила дочку. О радостном событии Снежана сообщила на своей официальной странице в Facebook.

"У нас сегодня появилась Эмма", – радостно написала Снежана Егорова, опубликовав архивные снимки дочери.

Напомним, что до этого старшая дочь Егоровой Стася Ровинская вместе с мужем воспитывала двоих сыновей.

Почему распался брак Снежаны Егоровой и Антина Мухарского, смотрите в видео:

Также ранее Снежана Егорова рассказала о потере ребенка от Антина Мухарского. Телеведущая призналась, что потеряла ребенка на большом сроке, а также вспомнила, как пережила такое горе.

Ко всему, в конце лета прошлого года телеведущая сообщила о своей третье помолвке. Правда, имени своего избранника пока не назвала. Поклонники и коллеги звезды начали гадать, кто же завоевал сердце Снежаны после тяжелого развода с экс-мужем Антином Мухарским.

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