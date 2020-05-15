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Снежана Егорова впервые показала фото новорожденной внучки: "Эмма дома"

Телеведущая сообщила, что малышка уже дома

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:30

В апреле этого года мама пятерых детей, телеведущая и актриса Снежана Егорова, которая недавно рассказала, платит ли алименты Антин Мухарский, стала бабушкой в третий раз. Ее старшая дочь – 27-летняя Стася Ровинская – родила дочку по имени Эмма. О радостном событии в их огромной семье Снежана сообщила на своей официальной странице в Facebook.

Спустя короткое время 48-летняя телеведущая опубликовала первое фото крохотной внучки и сообщила, что Эмма уже дома. На опубликованном снимке также запечатлены внуки Егоровой, которые держат на руках новорожденную сестру.

"Наша Эмма дома. В надежных руках братьев", – написала Снежана Егорова.

Внуки актрисы Снежаны Егоровой
Внуки актрисы Снежаны Егоровой
Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Напомним, что до этого старшая дочь Егоровой Стася Ровинская вместе с мужем воспитывала двоих сыновей.

Почему распался брак Снежаны Егоровой и Антина Мухарского, смотрите в видео:

Также ранее Снежана Егорова рассказала о потере ребенка от Антина Мухарского. Телеведущая призналась, что потеряла ребенка на большом сроке, а также вспомнила, как пережила такое горе.

Ко всему, в конце лета прошлого года телеведущая сообщила о своей третьей помолвке. Правда, имени своего избранника пока не назвала. Поклонники и коллеги звезды начали гадать, кто же завоевал сердце Снежаны после тяжелого развода с экс-мужем Антином Мухарским.

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