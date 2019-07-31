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Снежана Егорова впервые прокомментировала свадьбу

Фанаты приняли новость о помолвке за шутку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Снежана Егорова
Снежана Егорова
Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Буквально день назад украинская ведущая Снежана Егорова удивила неожиданной новостью – звезда помолвлена и в третий раз выходит замуж. Правда, имени своего избранника пока не назвала. Поклонники и коллеги звезды начали гадать, кто же завоевал сердце Снежаны после тяжелого развода с экс-мужем Антином Мухарским. 

Почему распался брак Снежаны Егоровой и Антина Мухарского, смотрите в видео:

Нашлись и те, кто посчитал, что ведущая пошутила. Дабы избежать слухов вокруг своей личной жизни Снежана Егорова решила прокомментировать свою предстоящую свадьбу и обратилась к подписчикам в Facebook.

"Я никогда не шучу... Всегда делаю то, что хочу... Расскажу, когда посчитаю нужным", – написала украинская знаменитость. 

Скриншот из соцсети

Отметим, что Егорова стала супругой Мухарского в 2006-м году, однако через девять лет их отношения превратились в публичный скандал. Снежана даже запретила экс-супругу видеться с их тремя совместными детьми, за что на нее обрушилась волна оскорблений со стороны бывшего мужа. Разбирательства между экс-супругами даже дошли до того, что музыкант попросил политического убежища в Европе.

Также ранее мы сообщали, что Снежана Егорова со скандалом уволилась с телеканала.

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