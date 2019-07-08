Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Снежане Бабкиной – 34: ответы на популярные google-запросы

Супруга Сергея Бабкина отмечает день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:57
Снежана Бабкина
Снежана Бабкина
Фото: пресс-служба

Сегодня, 8 июля, день рождения отмечает супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина. Снежане исполняется 34 года. Несмотря на популярность мужа, Снежана Бабкина не находится в его тени, состоялась как женщина и личность. Она не только является директором Сергея, артист многократно признавался, что жена – его муза и стимул становиться лучше. К слову, недавно в звездной семье произошло пополнение – Снежана родила супругу сына Елисея.

Снежану Бабкину выписали из роддома. Детали в сюжете:

В честь дня рождения Снежаны Бабкиной Сегодня.Lifestyle собрали самые популярные google-запросы и интересные факты о ней.

Снежана Бабкина – Instagram

Снежана ведет страницу в Instagram уже два года. По ее словам, создать аккаунт – инициатива мужа. В соцсети супруга Сергея Бабкина символично называет любимого – СБ. Девушка в шапке профиля позиционирует себя как жена СБ, мама, директор Сергея Бабкина, менеджер 5nizza, актриса Театра "Прекрасные цветы".

Снежана Бабкина экспериментирует с образом
Снежана Бабкина экспериментирует с образом
Фото: пресс-служба

Снежана Бабкина – дети

Звезда воспитывает 12-летнего сына Артура от первого брака, а также 9-летнюю дочь Василину и маленького сына Елисея, которые появились на свет в отношениях с Сергеем Бабкиным.

Снежана Бабкина беременна

В начале марта стало известно, что Сергей и Снежана Бабкины ждут еще одного ребенка. В течение беременности Снежана вела активный образ жизни и занималась йогой. 18 июня в Киеве у пары родился сын Елисей. Спустя несколько дней после родов звездные супруги отправились домой в Харьков.

Снежана Бабкина
Снежана Бабкина
Фото: пресс-служба

Снежана Бабкина – интервью

Преимущественно Снежана дает больше интервью и принимает участие в фотосъемках в канун важных событий. Таким образом в начале весны пара объявила о беременности Снежаны. Звездные супруги всегда акцентируют внимание на том, что смотрят в одну сторону, всегда поддерживают и находятся рядом друг с другом. Хит "Де би я не був" Сергей Бабкин написал, когда целый день не виделся с любимой, и это стало для него настоящим испытанием.

Снежана Бабкина – национальность

Девушка родилась в Харькове. Известно, что в Снежане нереальная смесь армянской и украинских кровей. И это сложно не заметить, глядя на ее яркую внешность.

Снежана Бабкина обладает яркой внешностью
Снежана Бабкина обладает яркой внешностью
Фото: пресс-служба

И еще несколько интересных фактов о Снежане Бабкиной:

  • закончила Киевский театральный университет им Карпенка-Карого (курс Рушковского); 
  • более 10 лет профессионально занималась танцами; 
  • видит вещие сны: более 11 лет назад ей приснился ее муж – Сергей, а 4 года назад – сын Елисей; 
  • успешно совмещает карьеру актрисы (играет в театре "Прекрасные цветы", снимается в полнометражных фильмах) и должность концертного директора Сергея Бабкина.

Ранее мы также писали, что Сергей Бабкин откровенно рассказал об отцовстве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса ТЕСТ: угадайте, чей звездный ребенок на фото Снежана Бабкина показала, как выглядит после родов Как мило! Заботливый Сергей Бабкин поделился новым фото с сыном
День рождения сергей бабкин снежана бабкина
Реклама

Новости партнеров

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Настоящий салат «Оливье» - по рецепту 1860 года
Настоящий салат «Оливье» - по рецепту 1860 года
Лаваш с крабовыми палочками - рецепт на все случаи жизни
Лаваш с крабовыми палочками - рецепт на все случаи жизни
Нежнее вы не ели: куриные котлеты с кабачком и творогом
Нежнее вы не ели: куриные котлеты с кабачком и творогом

Популярные статьи

Сегодня, 10:08Шоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

Вчера, 18:44Шоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

Вчера, 16:48Шоу-бизнес

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

Вчера, 12:43Техно

Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

Вчера, 11:33Fun

7 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:45Fun

Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

Вчера, 09:02Events

Поздравления с Ивана Купала в прозе, картинках, стихах, смс

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 7 июля-13 июля для всех знаков зодиака

6 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 июляEvents

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

6 июляШоу-бизнес

Как проходят королевские крестины: интересные и неожиданные факты

6 июляFun

6 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 июляШоу-бизнес

Настоящий психоз: Регина Тодоренко показала истерику перед свадьбой

6 июляFun

Ивана Купала 2019: что ни в коем случае нельзя делать

6 июляПсихология

Гороскоп на 6 июля: все знаки зодиака

5 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
От чего спасет хурма
От чего спасет хурма
Как Бузова и спортсмены отдыхают в отпуске. Инстаграм
Как Бузова и спортсмены отдыхают в отпуске. Инстаграм
Кто стала избранницей телепутешественника Дмитрия Комарова
Кто стала избранницей телепутешественника Дмитрия Комарова
Блины на майонезе - невероятно нежные
Блины на майонезе - невероятно нежные
Спортсменка с модельной внешностью в рубрике
Спортсменка с модельной внешностью в рубрике "красотка дня". Фото
И. Маск опубликовал слово «Ethereum» и поднял на уши подписчиков
И. Маск опубликовал слово «Ethereum» и поднял на уши подписчиков
Медики назвали продукти, які викликають рак
Медики назвали продукти, які викликають рак
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь