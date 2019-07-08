Снежане Бабкиной – 34: ответы на популярные google-запросы

Супруга Сергея Бабкина отмечает день рождения

Снежана Бабкина Фото: пресс-служба

Сегодня, 8 июля, день рождения отмечает супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина. Снежане исполняется 34 года. Несмотря на популярность мужа, Снежана Бабкина не находится в его тени, состоялась как женщина и личность. Она не только является директором Сергея, артист многократно признавался, что жена – его муза и стимул становиться лучше. К слову, недавно в звездной семье произошло пополнение – Снежана родила супругу сына Елисея.

Снежану Бабкину выписали из роддома. Детали в сюжете:

В честь дня рождения Снежаны Бабкиной Сегодня.Lifestyle собрали самые популярные google-запросы и интересные факты о ней.

Снежана Бабкина – Instagram

Снежана ведет страницу в Instagram уже два года. По ее словам, создать аккаунт – инициатива мужа. В соцсети супруга Сергея Бабкина символично называет любимого – СБ. Девушка в шапке профиля позиционирует себя как жена СБ, мама, директор Сергея Бабкина, менеджер 5nizza, актриса Театра "Прекрасные цветы".

Снежана Бабкина экспериментирует с образом Фото: пресс-служба

Снежана Бабкина – дети

Звезда воспитывает 12-летнего сына Артура от первого брака, а также 9-летнюю дочь Василину и маленького сына Елисея, которые появились на свет в отношениях с Сергеем Бабкиным.

Снежана Бабкина беременна

В начале марта стало известно, что Сергей и Снежана Бабкины ждут еще одного ребенка. В течение беременности Снежана вела активный образ жизни и занималась йогой. 18 июня в Киеве у пары родился сын Елисей. Спустя несколько дней после родов звездные супруги отправились домой в Харьков.

Снежана Бабкина Фото: пресс-служба

Снежана Бабкина – интервью

Преимущественно Снежана дает больше интервью и принимает участие в фотосъемках в канун важных событий. Таким образом в начале весны пара объявила о беременности Снежаны. Звездные супруги всегда акцентируют внимание на том, что смотрят в одну сторону, всегда поддерживают и находятся рядом друг с другом. Хит "Де би я не був" Сергей Бабкин написал, когда целый день не виделся с любимой, и это стало для него настоящим испытанием.

Снежана Бабкина – национальность

Девушка родилась в Харькове. Известно, что в Снежане нереальная смесь армянской и украинских кровей. И это сложно не заметить, глядя на ее яркую внешность.

Снежана Бабкина обладает яркой внешностью Фото: пресс-служба

И еще несколько интересных фактов о Снежане Бабкиной:

закончила Киевский театральный университет им Карпенка-Карого (курс Рушковского);

более 10 лет профессионально занималась танцами;

видит вещие сны: более 11 лет назад ей приснился ее муж – Сергей, а 4 года назад – сын Елисей;

успешно совмещает карьеру актрисы (играет в театре "Прекрасные цветы", снимается в полнометражных фильмах) и должность концертного директора Сергея Бабкина.

Ранее мы также писали, что Сергей Бабкин откровенно рассказал об отцовстве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram