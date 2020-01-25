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Снова вместе: Джесси Джей и Ченнинг Татум появились на премии в Лос-Анджелесе

Два месяца назад влюбленные расстались

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
Ченнинг Татум и Джесси Джей
Ченнинг Татум и Джесси Джей
Фото: Getty Images

Джесси Джей и Ченнинг Татум, которые расстались в прошлом году, снова встречаются. На днях пара появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе, чем подтвердила свое воссоединение.

О служебных романах звезд смотрите в ролике:

В минувшую пятницу в ЛА состоялась церемония MusicCares Person of the Year. На открытии перед камерами папарации позировали счастливые Ченнинг Татум и Джеси Джей. Актер и певица держались за руки, обнимались и не скрывали своих чувств, чему свидетельствуют снимки.

Джесси Джей прибыла на ивент в эффектном серебристом платье с высоким разрезом, дополнив образ босоножками на тонких ремешках и сумкой на цепочке. Ее бойфренд предпочел классический черный костюм и лоферы.

Ченнинг Татум и Джесси Джей
Ченнинг Татум и Джесси Джей
Фото: Getty Images

Накануне в своем Instagram Татум разместил селфи с целующей его Джесси.

INSTAGRAM

Напомним, что о романе актера Ченнинга Татума и певицы Джесси Джей стало известно в октябре 2018 года. Пара была замечена на романтическом свидании в Сиэтле, а спустя несколько дней после этого супруга Ченнинга – Дженна Дьюэнн официально подала на развод.

В декабре минувшего года СМИ писали, что Джесси и Ченнинг расстались, но сохранили дружеские отношения.

Недавно актера Брэдли Купера заподозрили в новом романе с "девушкой Бонда".

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