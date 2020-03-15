Со звездой по соседству: Могилевскую заставили переехать, а на Зиброва написали жалобу

Украинские звезды рассказали, как уживаются с соседями

В это воскресенье, 15 марта, в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники сферы ЖКХ. По этому случаю журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" узнали, как знаменитости уживаются с соседями. Оказалось, что Гайтане и Наталии Могилевской в свое время пришлось буквально бежать от соседей, а на Павла Зиброва, который женился в третий раз, написали донос.

Павел Зибров живет под Киевом, а соседи следят за каждым шагом народного любимца.

"У меня были камерунские козы, мне их подарил директор зоопарка, это было давным-давно. Я выходил утром, а они были, как дети – ручные, и я им говорю: "Привет, козлы!" С ними шутил. И сосед один написал в областную газету, что Павел Зибров хамит водителя или, возможно, сторожу, с ними здоровается: "Привет, козлы!" И что он это слышал неоднократно!" – вспомнил певец.

Фото: Instagram

История закончилась после того, как Павел Николаевич избавился от животных.

"Они объели все, что только возможно: кору фруктовых деревьев, березы, все, что росло за 1,5-2 метра, все, куда могли достать – объели. И мы поняли, что надо их отдать, я еще и доплатил – принес 2 бутылки хорошего коньяка и обратно отдал их в зоопарк", – рассказал артист.

Экс-ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко настрадался из-за пения соседа.

Фото: Instagram

"Он решил, что любит петь, и всегда устраивал дома вечеринки с караоке. И я мог проснуться в час ночи, а там "Шальная императрица" или еще какая-то песня, не лучшим образом, ладно бы он исполнял ее хорошо", – поделился Александр Скичко в эфире телеканала "Украина".

Спать Александр смог только после того, как сосед съехал. А вот фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук о тишине может разве что мечтать:

"Над нами живут соседи, у них 2-е маленьких детей, они нам просто такой ипподром постоянно устраивают, с утра, в субботу и в воскресенье, когда хочется спать: восемь, пол восьмого, семь утра, просто начинается ипподром, я никогда не думал, что я к этому привыкну. Это трудно, я желаю этим соседям таких соседей, как они".

Фото: Instagram

Некоторые звезды из-за соседей должны были покинуть свои дома! Сейчас Наталья Могилевская – желанная звездная соседка, а вот в начале карьеры звезда подверглась настоящей травле со стороны соседей.

Фото: Instagram

"Когда пришла популярность, то это вообще было: "Вот эта Наташка вчерашняя!" И никто не был готов к тому, что пришел успех. Атмосфера была очень тяжелая и мне легче было уехать. Чтобы вы понимали, денег на квартиру у меня не было, популярность свалилась на меня неожиданно, и я из-за этой ситуации год жила в санатории", – рассказала о нелегком опыте Наталья Могилевская в программе "Ранок з Україною".

От соседей в свое время убегала и Гайтана.

"Почему я живу в частном доме? Потому что меня всю жизнь преследуют соседские ремонты. И это меня тоже выводит из себя, – признается Гайтана. – Даже когда я еду на гастроли, за мной следуют ремонты, это просто, не знаю, какой-то бред! Я ложусь в 5-звездочном отеле, чтобы поспать перед концертом, и думаю: "Неужели нет ремонта?" Только я подумаю об этом – дззззз! Звоню: "Алло, здесь что ремонт?" Ответ: "Да, там что-то случилось".

Фото: Instagram

Как видим, даже статус звезды и народная любовь не гарантирует отсутствия проблем с соседями! Главное – не воспринимать все слишком серьезно.

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