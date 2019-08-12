Тина Кароль снимает новый клип в США: соблазнительные кадры

Певица в откровенном наряде позировала в бассейне

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль, которая недавно рассказала о талантах сына, находится сейчас в Америке и снимает клип на новую песню. На своей странице в Instagram певица не раз упоминала, что ей уже не терпится поделится результатами работы и представить новую композицию.

Тина Кароль через 10 лет встретилась с женщиной, которая нянчила ее сына – смотрите видео:

Пока никаких новых песен Тина Кароль не анонсировала, но на фан-страничке в Instagram появились первые кадры со съемок клипа. Соблазнительная певица в одном лишь мокром пеньюаре позирует в бассейне на роскошной вилле в окружении операторов и режиссеров.

11 Авг 2019 в 1:46 PDT INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

Кроме этого, Кароль также предстала в малиновом платье в кафе, где, по сюжету, она соблазняет официанта. Пока никаких подробностей о песне нет, но фанаты уже с нетерпением ждут премьеры.

12 Авг 2019 в 2:04 PDT INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

"Второй съемочный день клипа Тины Кароль на новую танцевальную песню! Снимают новую видеоработу американские танцоры, которые создают танцевальный контент в виде концептуальных музыкальных клипов!" – сообщается на фан-страничке Тины в социальной сети.

Ранее мы также писали, что Тина Кароль показала идеальную фигуру в новой фотосессии в США. Певица позировала на пляже в мини-шортах и восхитила подписчиков соблазнительными кадрами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram