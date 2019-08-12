Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль снимает новый клип в США: соблазнительные кадры

Певица в откровенном наряде позировала в бассейне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:41
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль, которая недавно рассказала о талантах сына, находится сейчас в Америке и снимает клип на новую песню. На своей странице в Instagram певица не раз упоминала, что ей уже не терпится поделится результатами работы и представить новую композицию.

Тина Кароль через 10 лет встретилась с женщиной, которая нянчила ее сына – смотрите видео:

Пока никаких новых песен Тина Кароль не анонсировала, но на фан-страничке в Instagram появились первые кадры со съемок клипа. Соблазнительная певица в одном лишь мокром пеньюаре позирует в бассейне на роскошной вилле в окружении операторов и режиссеров. 

INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

Кроме этого, Кароль также предстала в малиновом платье в кафе, где, по сюжету, она соблазняет официанта. Пока никаких подробностей о песне нет, но фанаты уже с нетерпением ждут премьеры. 

INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

"Второй съемочный день клипа Тины Кароль на новую танцевальную песню! Снимают новую видеоработу американские танцоры, которые создают танцевальный контент в виде концептуальных музыкальных клипов!" – сообщается на фан-страничке Тины в социальной сети. 

Ранее мы также писали, что Тина Кароль показала идеальную фигуру в новой фотосессии в США. Певица позировала на пляже в мини-шортах и восхитила подписчиков соблазнительными кадрами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль продемонстрировала эффектный наряд на шоу телеканала «Украина» Тина Кароль представила фрагмент новой англоязычной песни: видео Голова кругом: Тина Кароль исполнила свою заветную мечту
Тина Кароль клип шоу-бизнес певица
Реклама

Новости партнеров

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему появляются мозоли? И как их избежать
Почему появляются мозоли? И как их избежать
​Неправильное питание отвечает за 1 из 5 смертей в мире
​Неправильное питание отвечает за 1 из 5 смертей в мире
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів

Популярные статьи

Сегодня, 16:46Психология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

Сегодня, 16:01Events

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Сегодня, 14:00Fun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Сегодня, 13:35Шоу-бизнес

Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом

Сегодня, 07:50Техно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

Вчера, 22:01Техно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

Вчера, 12:44Шоу-бизнес

Девушка Виктора Павлика резко высказалась о своих отношениях

Вчера, 10:50Fun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 09:06Шоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

10 августаШоу-бизнес

Влад Яма показал чувственное фото с женой

10 августаТехно

Не верьте слухам: ТОП-5 абсурдных мифов об iPhone

10 августаFun

10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

10 августаПсихология

Гороскоп на 10 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Диета по группе крови: охотничья первая
Диета по группе крови: охотничья первая
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь