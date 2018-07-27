Соблазнительная Вера Брежнева снялась в чувственной фотосессии
Образ певицы вызвал восхищение поклонников
На своей странице в Instagram популярная певица Вера Брежнева разместила несколько фото из ее новой чувственной фотосессии для одной из рекламных кампаний.
На фото Вера позирует в обычных джинсах и майке, но даже в таком наряде ей удается оставаться соблазнительной.
"Дышать. Быть собой. Жить. Быть собой. Любить. Быть собой.", – подписала три снимка певица.
Поклонники артистки засыпали ее комплиментами: "Вера, какая же Вы очаровательная", "Невозможно красивая!", "Восхитительная!", "Как всегда прекрасна", "Всегда молодая и красивая!!!", "Просто бомбическая женщина!", "Отличная съемка", "Боже какая вы крутая!".
"Вас не любить невозможно", – написала еще одна поклонница Веры.
Ранее Вера Брежнева показала фото без макияжа. Певица разместила короткое видео, на котором показала, как проходит подготовка к ее выступлению.
Ранее Вера Брежнева показала фото с отдыха в Италии.