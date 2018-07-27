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Соблазнительная Вера Брежнева снялась в чувственной фотосессии

Образ певицы вызвал восхищение поклонников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

На своей странице в Instagram популярная певица Вера Брежнева разместила несколько фото из ее новой чувственной фотосессии для одной из рекламных кампаний.

На фото Вера позирует в обычных джинсах и майке, но даже в таком наряде ей удается оставаться соблазнительной. 

"Дышать. Быть собой. Жить. Быть собой. Любить. Быть собой.", – подписала три снимка певица.

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Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa
 

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами: "Вера, какая же Вы очаровательная", "Невозможно красивая!", "Восхитительная!", "Как всегда прекрасна", "Всегда молодая и красивая!!!", "Просто бомбическая женщина!", "Отличная съемка", "Боже какая вы крутая!".

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Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa
 

"Вас не любить невозможно", – написала еще одна поклонница Веры.

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Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева показала фото без макияжа. Певица разместила короткое видео, на котором показала, как проходит подготовка к ее выступлению. 

Ранее Вера Брежнева показала фото с отдыха в Италии.

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певица фотосессия Вера Брежнева
Источник: "Сегодня"
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