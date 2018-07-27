Соблазнительная Вера Брежнева снялась в чувственной фотосессии

Образ певицы вызвал восхищение поклонников

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

На своей странице в Instagram популярная певица Вера Брежнева разместила несколько фото из ее новой чувственной фотосессии для одной из рекламных кампаний.

На фото Вера позирует в обычных джинсах и майке, но даже в таком наряде ей удается оставаться соблазнительной.

"Дышать. Быть собой. Жить. Быть собой. Любить. Быть собой.", – подписала три снимка певица.

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами: "Вера, какая же Вы очаровательная", "Невозможно красивая!", "Восхитительная!", "Как всегда прекрасна", "Всегда молодая и красивая!!!", "Просто бомбическая женщина!", "Отличная съемка", "Боже какая вы крутая!".

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

"Вас не любить невозможно", – написала еще одна поклонница Веры.

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева показала фото без макияжа. Певица разместила короткое видео, на котором показала, как проходит подготовка к ее выступлению.

Ранее Вера Брежнева показала фото с отдыха в Италии.