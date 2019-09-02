Соблазнительница: Джей Ло в образе стриптизерши похвасталась аппетитными формами

Певица показала кадр из фильма "Стриптизерши"

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес, которая сделала неожиданный подарок своему жениху, опубликовала весьма эротичный снимок в своем Instagram. На фото певица в образе из фильма "Стриптизерши", в котором она сыграла главную героиню Рамону.

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Обольстительная Дженнифер Лопес позирует в блестящем боди с бахромой, который сексуально подчеркивает ягодицы и бедра.

Героиня Лопес Рамона в кадре прижимает к груди купюры долларов. По сюжету, стриптизерши были разочарованы системой распределения заработанных ими средств и решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Танцовщицы устраивали богачам с Уолл-Стрит отдых, во время которого женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.

"Замужем за деньгами", – написала под фото Джей Ло.

Дженнифер Лопес в образе Рамоны Фото: instagram.com/jlo

Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Мадлен Брюэр, Кеке Палмер и реперша Cardi B. Премьера киноленты запланирована на 12 сентября 2019 года.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес рассказала в интервью Variety о нелегком съемочном процессе фильма "Стриптизерши", романе с Алексом Родригесом и двойных стандартах Голливуда.

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