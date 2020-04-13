Соблюдает каждый год: Олег Винник поделился пасхальной традицией из детства

Певец помогал матери печь паски

Накануне Пасхи телеканал "Украина" порадует зрителей грандиозным концертом "Українська пісня року", который выйдет в эфире в 18 апреля. Популярный певец Олег Винник за кулисами концерта поделился трогательными детскими воспоминаниями о светлом празднике.

В этом году украинцам придется отмечать один из главных религиозных праздников дома. Тем не менее, артист не расстраивается, ведь самым важным по-прежнему остается то, чтобы Воскресение Христово настало в душе.

Олег Винник Фото: пресс-служба

"Для меня, как для верующего человека, Пасха всегда была и остается самым большим и светлым праздником. Раньше в этот день обязательно ходил в церковь на службу. Люблю это волнительное состояние, святое таинство, с огромным уважением отношусь ко всем традициям. В детстве помогал матери печь паски: взбивал белки, доставал куличи из печи, а затем самостоятельно украшал их. После церкви мы собирались всей семьей за столом и начинали пробовать пасхальные лакомства. Это было особенное время!" – рассказал Олег Винник в интервью телеканалу "Украина".

По словам певца, сейчас он тоже старается провести праздничный день вместе с родными и соблюдает традицию, которую "забрал с собой из детства".

"Заключается она в том, чтобы стукнуться друг с другом пасхальными яйцами, кто кого победит. А еще об лоб можно – так проверяется характер. Это всегда дарит радость за столом и дает возможность вновь почувствовать себя ребенком", – отметил артист.

Олег Винник переезжает в Германию. Подробности в сюжете:

Как сообщалось ранее, национальная музыкальная премия "Українська пісня року" была основана в 2004 году Михаилом Поплавским, а в 2019-м партнером мероприятия стал певец Олег Винник. Артисты говорят – объединились, потому что болеют за украинскую песню.

В концерте выступят самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, NK | Настя Каменских, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Michelle Andrade, Виталий Козловский, TARABAROVA, MELOVIN, Павел Зибров, Михаил Поплавский, KHAYAT, DILEMMA и LAUD.

Смотрите концерт "Українська пісня року" в субботу, 18 апреля, в 22:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что ранее Олег Винник рассказал о взаимоотношениях с девушками.

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