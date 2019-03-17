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"Собрала всех бывших": Оля Полякова показала репетицию нового тура

Певица предстала с двумя танцовщиками- Максимом Ежовым и Максимом Леоновым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:46
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова, которая представила забавный клип на песню "Лед тронулся", показала репетицию к своему новому туру.

Так, певица предстала без макияжа в компании двух известных танцовщиков – Максима Ежова и Максима Леонова. Стоит отметить, что оба мужчины участвовали в шоу "Танцы со звездами-2018".

Вот такое трио Оля Полякова решила с юмором представить читателям ее блога, назвав танцовщиков бывшими.

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"Я собрала всех бывших с проекта "Танцы со звездами": бывшего Леси Никитюк и Маши Ефросининой. Двух Максимов! И мы едем с ними к вам в тур", – отметила Оля Полякова.

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Напомним, во время съемок новейшего супер-шоу "Дивовижні люди", премьера которого состоится 23 февраля в 21:00 на канале "Украина", певица и эксперт телепроекта Оля Полякова призналась, какие навыки хотела бы освоить.

А ранее Оля Полякова поделилась архивным фото, на котором ей 18 лет. На снимке певица позирует в нижнем белье, которое практически не прикрывает ее формы.

Смотрите видео того, как Оля Полякова устроила концерт во время съемок грандиозного супер-проекта "Удивительные люди":

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Источник: Сегодня
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