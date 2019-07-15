Софи Тернер и Джо Джонас отправились в медовый месяц на Мальдивы: первые кадры

Молодожены наслаждаются друг другом на островах

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Getty Images

Звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер вышла замуж за музыканта и актера Джо Джонаса. В мае пара устроила скромную церемонию, а в июне отгуляла пышную свадьбу. Теперь стало известно, что Софи Тернер и Джо Джонас отправились в медовый месяц. Местом романтического отдыха звездных супругов стали Мальдивы.

Сериал "Игра престолов" получит приквел. Детали в сюжете:

На своих страницах в Instagram пара публикует снимки с отдыха. Джо Джонас показал видео, на котором спускается с водной горки прямо в океан, а также опубликовал снимки с новоиспеченной супругой. "Я нашел свое счастье", – написал Джонас.

Jul 14, 2019 at 5:15am PDT INSTAGRAM (@joejonas) on

В свою очередь, Софи Тернер поделилась фото с мужем и добавила вдохновляющую подпись: "Рай! Такое волшебное место".

Муж Софи Тернер – Джо Джонас Фото: instagram.com/sophiet

Софи Тернер и Джо Джонас отдыхают на Мальдивах Фото: instagram.com/sophiet

Ранее мы также писали, что актриса Софи Тернер устроила девичник на борту самолета. На вечеринке в Испании гостьи позировали в забавных разноцветных париках и ярких нарядах.

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