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Софи Тернер и Джо Джонас отправились в медовый месяц на Мальдивы: первые кадры

Молодожены наслаждаются друг другом на островах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Софи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас
Фото: Getty Images

Звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер вышла замуж за музыканта и актера Джо Джонаса. В мае пара устроила скромную церемонию, а в июне отгуляла пышную свадьбу. Теперь стало известно, что Софи Тернер и Джо Джонас отправились в медовый месяц. Местом романтического отдыха звездных супругов стали Мальдивы.

Сериал "Игра престолов" получит приквел. Детали в сюжете:

На своих страницах в Instagram пара публикует снимки с отдыха. Джо Джонас показал видео, на котором спускается с водной горки прямо в океан, а также опубликовал снимки с новоиспеченной супругой. "Я нашел свое счастье", – написал Джонас.

INSTAGRAM (@joejonas) on

В свою очередь, Софи Тернер поделилась фото с мужем и добавила вдохновляющую подпись: "Рай! Такое волшебное место". 

Муж Софи Тернер – Джо Джонас
Муж Софи Тернер – Джо Джонас
Фото: instagram.com/sophiet

Софи Тернер и Джо Джонас отдыхают на Мальдивах
Софи Тернер и Джо Джонас отдыхают на Мальдивах
Фото: instagram.com/sophiet

Ранее мы также писали, что актриса Софи Тернер устроила девичник на борту самолета. На вечеринке в Испании гостьи позировали в забавных разноцветных париках и ярких нарядах.

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