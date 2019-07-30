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Софи Тернер и Джо Джонас сделали одинаковые тату: фото

В память погибшей собаки звезды решили набить татуировки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Софи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас
Фото: AFP

Звезда известного сериала "Игра престолов" Софи Тернер вышла замуж за музыканта и актера Джо Джонаса. В мае пара устроила скромную церемонию, а в июне отгуляла пышную свадьбу. Но уже юным супругам пришлось пережить потерю их домашнего питомца – собаки по кличке Валдо, которая недавно погибла под колесами авто. В память о любимом животном супруги решили сделать одинаковые тату.  

Смотрите видео о том, как Софи Тернер вышла замуж в платье от украинского дизайнера:

Отметим, что собаку автомобиль сбил на глазах Джо Джонас в Нью-Йорке. Как сообщает издание TMZ, пара оправилась от этой печальной ситуации через два дня. Чтобы легче перенести потерю домашнего любимца, Софи и Джо даже обратились к психотерапевту.

В память о Валдо звездные супруги решили набить одинаковые татуировки на своих руках. 

INSTAGRAM (@joejonas)

INSTAGRAM (@joejonas)

Ранее мы также писали, что актриса Софи Тернер устроила девичник на борту самолета. На вечеринке в Испании гостьи позировали в забавных разноцветных париках и ярких нарядах.

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Источник: TMZ
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