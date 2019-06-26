Софи Тернер и Приянка Чопра с братьями Джонас повеселились в Париже

Звезды устроили предсвадебную вечеринку в круизе по реке Сене

Софи Тернер и Джо Джонас

На этой неделе звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая недавно провела девичник на борту частного самолета, вместе со своим возлюбленным Джо Джонасом отправились на предсвадебный ужин с Приянкой Чопрой и Ником Джонасом. После этого они вместе с друзьями отправились в круиз по реке Сене.

Смотрите видео о том, как Софи Тернер вышла замуж в платье от украинского дизайнера:

Звездные родственники отправились в путешествие по реке Сене, поднявшись на борт частного корабля. Папарацци смогли запечатлеть Софи Тернер с женихом, а также их счастливых родственников.

Софи Тернер, Приянка Чопра, Ник и Джо Джонасы и другие Фото: Getty Images

Ребята танцевали, угощались, пили шампанское и делали селфи. Например, Приянка Чопра опубликовала снимок, на котором она вместе с Софи Тернер, счастливые и улыбчивые.

Приянка Чопра и Софи Тернер Фото: instagram.com/priyankachopra

Напомним, вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса должна состояться во Франции. На торжестве должна быть живая музыка. А вот первая свадьба была весьма спонтанной. Даже родители певца узнали об этом только спустя некоторое время в интернете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram