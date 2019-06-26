Софи Тернер и Приянка Чопра с братьями Джонас повеселились в Париже
Звезды устроили предсвадебную вечеринку в круизе по реке Сене
На этой неделе звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая недавно провела девичник на борту частного самолета, вместе со своим возлюбленным Джо Джонасом отправились на предсвадебный ужин с Приянкой Чопрой и Ником Джонасом. После этого они вместе с друзьями отправились в круиз по реке Сене.
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Звездные родственники отправились в путешествие по реке Сене, поднявшись на борт частного корабля. Папарацци смогли запечатлеть Софи Тернер с женихом, а также их счастливых родственников.
Ребята танцевали, угощались, пили шампанское и делали селфи. Например, Приянка Чопра опубликовала снимок, на котором она вместе с Софи Тернер, счастливые и улыбчивые.
Напомним, вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса должна состояться во Франции. На торжестве должна быть живая музыка. А вот первая свадьба была весьма спонтанной. Даже родители певца узнали об этом только спустя некоторое время в интернете.
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