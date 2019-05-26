Софи Тернер кардинально сменила имидж

Звезда Игры престолов удивила новой прической

Софи Тернер Фото: AFP

Звезда сериала Игра престолов Софе Тернер, которая рассказала, почему накануне свадьбы временно рассталась с возлюбленным, кардинально сменила имидж. На премьере фильма "Люди Икс: Темный Феникс" в Лондоне Софи появилась перед публикой с новой очень смелой прической.

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Тернер не только сменила цвет волос – теперь она носит блонд теплого оттенка – но и обрезала челку. Соответствующей фотографией в Instagram поделился стилист Софи – Кристиан Вуд.

Фанаты звезды, которые привыкли видеть ее с длинными волосами, неоднозначно отреагировали на челку Софи. Некоторые из них решили, что это всего лишь парик.

Несмотря на то, что 23-летняя Софи Тернер всегда выглядит потрясающе, в подростковом возрасте актриса страдала от переизбытка веса и даже едва не умерла из-за диеты. В недавнем интервью она рассказала об изнуряющих голодовках.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса Софи Тернер сменила фамилию.

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