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Софи Тернер рассказала, кто виновен в нашумевшем киноляпе "Игры престолов"

По мнению актрисы, стакан из Starbucks в кадре оставил Кит Харингтон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Софи Тернер в роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов"
Софи Тернер в роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов"
Фото: Instagram

Киноляп восьмого сезона популярного сериала "Игра престолов" стал одной из самых обсуждаемых новостей в сети. Напомним, что в четвертом эпизоде был замечен стакан из Starbucks, который кто-то забыл убрать из кадра. Накануне исполнительница роли Сансы Старк рассказала, кто оставил кофе на съемочной площадке.

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Так, по словам Софи Тернер, недавно засветившейся на премьере фильма "Люди Икс: Темный Феникс" в Лос-Анджелесе, оплошность допустил Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу. "Там сидел Кит. Вначале я подумала, что это Эмилия Кларк оставила, но на нее это не похоже. Кит ленивый, думаю, это он сделал", – сказала Тернер в эфире шоу Конана О'Брайена.

Она добавила, что о стакане из Старбакс слышит чаще, чем о финале сериала в целом. "Я про эту чашку каждый день слышу. Приятно знать, что она получила больше прессы, чем весь финальный сезон", – иронично подытожила Софи Тернер.

Не так давно американский телеканал HBO, транслировавший ИП, объяснил, почему в кадре четвертой серии шоу появился стакан кофе из Starbucks. "Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейенерис заказывала травяной чай", — обыграли ситуацию представители телеканала в интервью NY Post.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Софи Тернер и Джо Джонас сыграют еще одну свадьбу.

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