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Софи Тернер рассказала, почему накануне свадьбы временно рассталась с возлюбленным

Актриса и музыкант запаниковали, но смогли побороть это чувство

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая вышла замуж за музыканта Джо Джонаса, призналась, что накануне свадьбы они с ним расстались.

В интервью изданию Sunday Times исполнительница роли Сансы Старк рассказала, что, объявив о свадьбе, они с Джо запаниковали, результатом чего стало расставание. "Это был худший день в нашей жизни, однако спустя 24 часа мы встретились и просто сказали друг другу: "Не важно", – отметила актриса.

Напомним, Софи Тернер рассказала о том,как Джо Джонас помог ей избавиться от комплексов, когда она чуть было не умерла. Он и психолог помогли звезде "Игры престолов" справиться с психическим расстройством и поверить в себя. В тот период, призналась актриса, она стала жертвой критики собственных же фанатов. Из-за этого она задумывалась о суицидальных мыслях. В 17 лет у нее началась глубокая депрессия и с годами она только усложнялась. Социальные сети стали "катализатором" ее депрессии, поскольку люди критиковали все – от ее веса и кожи до актерской игры.

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Источник: Сегодня
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