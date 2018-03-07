Софи Тернер тяжело прощаться с "Игрой престолов"

Звезда "Игры престолов" и "Людей Икс" Софи Тернер снялась в мартовской фотосессии для Coveteur и в интервью обсудила неизбежное грядущее прощание с "Игрой престолов", которой посвятила целых десять лет своей жизни.

"Есть моменты, когда мне не верится, что все действительно заканчивается", – признается актриса. – Не так давно у меня была последняя примерка костюма, и я говорю костюмерам – "Ну, пока, ребят", а они мне – "Погоди! Мы же, возможно, больше вообще никогда не увидимся!" После того, как проработал с кем-то бок о бок 10 лет, невероятно странно что-то подобное слышать".

"Прямо сейчас у нас есть еще несколько месяцев, так что почти все мы просто думаем, что впереди еще один день, и еще один день, и еще один день. А потом кто-то говорит тебе "Ну все, прощай!", и у тебя наступает шок – "Господи, а ведь действительно, мы больше не увидимся!" Мне кажется, когда ближе к лету съемки будут подходить к концу, наступит по-настоящему эмоциональный период".

Напомним, поклонников сериала "Игра престолов" ждет неожиданный сюжетный поворот, а точнее, беременность одной из главных героинь, которая может оказать огромное влияние на всю историю Вестероса.