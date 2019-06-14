Софи Тернер устроила девичник на борту частного самолета: фото

Актриса в кругу подруг повеселилась в Испании

Софи Тернер Фото: instagram.com/sophiet

Популярная актриса Софи Тернер и ее возлюбленный Джо Джонас, которые временно расставались, сыграют еще одну свадьбу. Отметим, что весной звездная пара поженилась в Лас-Вегасе. Перед церемонией бракосочетания, которая состоится в ближайшие выходные, героиня культового сериала "Игра престолов" решила устроить девичник.

Смотрите видео о том, что Сиофи Тернер вышла замуж в наряде от украинского дизайнера:

Для проведения вечеринки "Sky Party" Софи Тернер выбрала необычное место – борт частного самолета в Испании. На опубликованных кадрах в Instagram близкие подруги и сама невеста позируют на трапе возле воздушного судна и счастливо улыбаются.

Девичник Софи Тернер в Испании Фото: instagram.com/blairnoel Девичник Софи Тернер в Испании Фото: instagram.com/blairnoel Девичник Софи Тернер в Испании Фото: instagram.com/blairnoel Девичник Софи Тернер в Испании Фото: instagram.com/blairnoel Девичник Софи Тернер в Испании Фото: instagram.com/blairnoel 1/5

После шумной вечеринки девчонки отправились в гостиницу и устроили яркую фотосессию в разноцветных париках. Главной гостьей стала лучшая подруга и коллега по сцене Мэйси Уильямс, с которой Софи приписывают роман.

Напомним, Софи Тернер и американский певец Джо Джонас, через несколько часов после посещения церемонии вручения премии Billboard Music в Лас-Вегасе, где выступали Джо и его братья, отправилась в местную часовню, чтобы обвенчаться. После такой необычной церемонии стало известно, что Софи сменила фамилию и взяла мужа.

Также отметим, что Мэйси Уильямс будет подружкой на свадьбе Софи Тернер.

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