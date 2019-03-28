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Софи Тернер заявила, что состояла в отношениях с девушками

Звезды сериала "Игра престолов" дали откровенное интервью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер
Фото: Getty Images

Популярные актрисы, сыгравшие сестер Сансу и Арью Старк в культовом сериале "Игра престолов", Софи Тернер и Мэйси Уильямс, дали откровенное интервью изданию Rolling Stones. В ходе разговора 23-летняя Софи Тернер неожиданно заявила, что состояла в отношениях как с мужчинами, так и с женщинами.

Кроме того, актриса не подозревала, что помолвится в столь раннем возрасте. Отметим, Софи Тернер выходит замуж за актера и певца Джо Джонаса.

"Я готовилась быть одинокой до конца своей жизни. Я думаю, что как только вы нашли нужного человека, вы сразу об этом знаете. Я чувствую, что я намного старше, чем на самом деле. Я чувствую, что прожила достаточно, встретила достаточно парней и девушек, чтобы знать. Я не чувствую себя на 22 года. Я чувствую себя на 27-28".

Софи Тернер и Мэйси Уильямс
Софи Тернер и Мэйси Уильямс
Фото: instagram.com/sophiet

Актриса также лаконично объяснила свою фразу о "девочках": "Все экспериментируют. Это часть взросления. Я важна душа, а не пол".

21-летняя Мэйси Уильямс, сестра Софи Тернер по сериалу "Игра престолов", продемонстрировала смелое окрашивание. Актриса предстала перед объективом с розовыми волосами.

"Волосы, в частности, являются декларацией независимости или, по крайней мере, желанием отдохнуть от действий. Думаю, подсознательно я покрасилась, потому что не хотела работать. Я боролась всю свою юность, пытаясь оставить отпечаток на своей внешности, но в то же время быть чистым холстом как актриса", – говорит Мэйси.

Напомним, Эмилия Кларк призналась, что перенесла две операции во время съемок первых сезонов "Игры престолов".

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