Софие Ротару – 71: ТОП-5 самых популярных песен знаменитой певицы

Репертуар Софии Михайловны насчитывает больше 500 песен на более, чем десяти языках

София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

Сегодня, 7 августа, знаменитой певице Софие Ротару исполняется 71 год. Ротару – народная артистка СССР (1988), Герой Украины (2002), Кавалер ордена республики Молдавии.

Репертуар Софии Михайловны насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.

В ее день рождения Сегодня.Lifestyle решил вспомнить пять самых популярных песен певицы.

"Червона рута"

Эта песня стала настоящим хитом, благодаря которому София Ротару стала известной и популярной. Композиция была написана в 1970 году украинским поэтом и композитором Владимиром Ивасюком.

"Лаванда"

Эту песню в 1985 году написал советский и российский поэт-песенник Михаил Шабров. В исполнении Ротару композиция стала одной из самых популярных.

"Хуторянка"

Песня написана в 1993 году. Ее название София Ротару утвердила сразу, а вот известная фраза про смуглую красавицу – девчонку-молдаванку была дописана лишь спустя пару месяцев.

"Луна-луна"

София Ротару представила песню "Луна-луна" в 1986 году. Автором музыки стал Владимир Леонардович Матецкий – советский и российский композитор, продюсер. Автор слов знаменитой композиции – Михаил Зеликович Шабров.

"Я ж его любила"

Автор текста и музыки Константин Меладзе. В 2005 году песня была написана для мюзикла "Сорочинская ярмарка", где Ротару сыграла небольшую роль. Песня цыганки ("Я ж его любила") в дальнейшем попала в ротации различных радиостанций и вошла в альбом артистки с таким же названием. Песня удостоилась различных музыкальных наград.

Напомним,